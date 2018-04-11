Как в Гомеле будут работать больницы на «длинных выходных» в апреле

В связи с «длинными выходными» в апреле изменен график работы медучреждений в стране, сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, 14 и 28 апреля больницы будут функционировать по графикам субботних дней, а 15 и 29 апреля — как по выходным. 16 и 30 апреля они будут снова придерживаться графика рабочего дня, а 17 апреля и 1 мая — выходного.

Другие медучреждения (поликлиники, станции переливания крови, аптеки, санстанции) 14 и 28 апреля будут работать по графику рабочего дня, 15 и 29 апреля — выходного дня. 16 и 30 апреля — по субботнему графику работы, 17 апреля и 1 мая — выходного дня.

Кроме того, как отметили в Минздраве, в выходные будет усилена работа приемных отделений больниц, травмпунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.

Напомним, что в связи с Радуницей и 1 мая в Беларуси Совмин утвердил переносы рабочих дней. Выходными объявлены 15,16 и 17 апреля, а также 29,30 апреля и 1 мая, а субботы — 14 и 28 апреля — для большинства белорусов станут рабочими.