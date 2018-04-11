В Гомеле на 3 года лишения свободы осужден украинец, перевозивший марихуану

Инцидент произошел в январе нынешнего года. На наркотик, который находился в рейсовом автобусе Киев-Вильнюс, въезжавшем на территорию нашей страны через пункт таможенного оформления «Новая Гута», среагировала служебная собака.

Запрещенное к транспортировке вещество оказалось марихуаной. Зелье было бережно упаковано в маленькие тубусы, запаянные с обоих концов. Находились они в личных вещах одного из пассажиров, 31-летнего гражданина Украины. Как установили, мужчина ехал на работу в Литву и, что называется, не доехал. Перевозчика запрещенного к перемещению на территории Беларуси и ЕАЭС вещества сняли с рейса, возбудили дело по двум статьям УК за незаконный оборот наркотического вещества.

Состоялся суд.

— Гражданин Украины признан виновным в хранении и транспортировке запрещенного вещества и осужден на 3 года колонии усиленного режима, — сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Свою вину обвиняемый признал. Как прозвучало из его уст, наркотик он собрал на пустырях в Житомирской области и хранил в цилиндрах.