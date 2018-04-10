Убийство и изнасилование 19-летней гомельчанки раскрыто через 18 лет

Следственным комитетом завершается предварительное расследование уголовного дела об убийстве молодой гомельчанки, которое было совершено в конце августа 2000 года, сообщили в СК.

Тело девушки с множественными телесными повреждениями было обнаружено в лесу, недалеко от детского лагеря «Купалинка». Теперь это территория Гомеля. Тогда убийство раскрыть не удалось.

«Обвиняемый был установлен во время отработки сотрудниками милиции лиц, которых ранее судили за совершение особо тяжких преступлений», — сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете.

По словам следователей, были изъяты биологические образцы у ранее судимого за убийство 51-летнего местного жителя — совпал генотип с биологическим материалом, изъятым с места происшествия 18 лет назад.

Мужчина был задержан, уголовное дело было возобновлено и принято к производству Главным следственным управлением СК.

Было установлено, что обвиняемый днем 24 августа 2000 года напал на девушку, которая возвращалась домой через лес. «Девушке были нанесены множественные удары по жизненно важным органам, также она была изнасилована. Девушка умерла на месте происшествия», — сказали в СК.

Перед тем как задержать и предъявить обвинение мужчине, были проверены на причастность несколько подозреваемых, была отработана старая версия следователей.

Также в рамках отработки первоначальной версии были направлены поручения об оказании правовой помощи в Россию, но в конечном счете данная версия не подтвердилась, сказали в СК. Там также рассказали, что обвиняемый путал следствие — давал противоречивые показания, уверял, что в тот день был пьян и ничего не помнит.

Следователи готовят дело прокурору.