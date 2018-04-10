В Гомеле маршрутчики «продаются» вокзалам. Что меняется для пассажиров

Райисполкомы начали определять операторов, которые заменят (а вернее, дополнят) частных маршрутчиков, занимавшихся междугородними перевозками. Решения об этом публикует Национальный правовой портал. И надо же такому случиться, все выбранные операторы — государственные.

Практически это значит, что государство устанавливает монополию на междугородние перевозки. Еврорадио созвонилось с представителями операторов, чтобы узнать, как они видят этот бизнес, будут ли допускать к перевозкам ипэшников и сохранят ли удобное для пассажиров бронирование мест по телефону.

«Закон об автомобильном транспорте всегда подразумевал оператора. Раньше его функции исполнял „Миноблавтотранс“, — рассказал заместитель директора нынешнего оператора „Миноблпассажиртранс“ Вадим Дылько. — Единственное изменение — теперь оператор не имеет права заниматься одновременно двумя видами деятельности. У меня нет ни одной своей машины, ни одного автобуса. Любой человек может заключить с нами договор, если хочет заниматься регулярными перевозками. Затем проведём конкурс в открытых, равных для всех условиях».

О том, сколько частных маршрутчиков уже обратилось к оператору, заместитель директора не рассказывает, ссылаясь на то, что это закрытая информация. А вот в Гомеле нам рассказали всё.

С 26 февраля в Беларуси начали действовать изменения, внесённые в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Изменены правила междугородних маршруток. Если раньше маршрутка могла собирать и развозить пассажиров по произвольному маршруту, теперь от перевозчиков требуют отправляться с автовокзала (или другого установленного пункта), иметь утвержденные график и маршрут (остановки должны быть только в определённых местах). Отсюда у них появляются новые расходы: например, нужно будет заплатить автовокзалу.

Водители пошли «под вокзал»

«Мы продолжаем получать заявления от перевозчиков, желающих работать в регулярном сообщении, — рассказывает заместитель директора „Гомельоблпассажиртранса“ Оксана Дайнеко. — Разрабатываем схемы и расписания движения. Несколько перевозчиков уже начали возить пассажиров. Мы планируем провести конкурсы на эти маршруты».

Зарегистрироваться, проработать три месяца, выиграть конкурс — вот условие, которое выдвинули частным маршрутчикам, чтобы можно было работать дальше. Именно оно стало одной из причин, по которым водители частных маршруток не захотели идти на поводу у государства. Мол, если все частники придут «под вокзал», им банально не хватит места. Кого оставить, будет решать оператор. Остальные останутся без работы.

В «Гомельоблпассажиртрансе» отмечают, что к ним обратилось уже 13 перевозчиков, которые намерены возить пассажиров по 12 маршрутам на регулярной основе. Среди них есть перевозчик, в парке которого 70 машин.

«Мы разрабатывали расписание по четырём направлениям, по которым он будет работать. Это „Гомель-Минск“, „Мозырь-Минск“, „Речица-Минск“, „Рогачёв-Минск“, — отмечает Оксана Дайнеко. — Ещё шесть машин пойдут по направлению „Туров-Минск“, шесть — „Гомель-Мозырь“. По договору, перевозчик платит оператору за организацию работы с каждой маршруткой. Для районов Гомельской области она составит 36 рублей и 5 копеек, для Гомеля — 40 рублей и 44 копейки в месяц. У нас прошла проверка Министерства антимонопольного регулирования торговли. Нас признали монополистом на территории Гомельской области. Наши цены задекларированы в министерстве».

Понятное дело, этот «налог на госоператора» частный перевозчик перенесёт на пассажиров. Но при серьёзных объёмах перевозок это не вызовет существенного подорожания билетов.

Пассажиров можно будет «забирать» не только с вокзала, но и на остановках по городу

«Мы максимально учитывали пожелания самих пассажиров, которые просили ничего не менять, сохранить то, как у них уже было организовано движение, — продолжает заместитель директора „Гомельоблпассажиртранса“. — Для них ничего не должно измениться. Например, стоимость на междугородние маршруты формируется перевозчиком самостоятельно на основании собственных затрат. Государство не устанавливает никакие предельные тарифы.

Кроме того, в Мозыре переживали, что можно будет садиться только на автовокзале. Мозырьский райисполком пошёл навстречу пассажирам: разрешил ехать по городу и осуществлять посадку и высадку людей при движении на крупных остановках».

Также в Гомеле работают над тем, чтобы билеты можно было заказывать онлайн. Пока что государственный оператор не осилил эту услугу, которую давным-давно реализовали «частники».

Новые маршрутчики не составят конкуренцию «старичкам»

Перевозчики, которые работали на регулярных маршрутах раньше, участвовать в конкурсе не обязаны. По окончанию своих договоров они просто подадут заявления на продление работы.

Новые перевозчики подают оператору заявления на конкретный маршрут и периодичность поездок. С учётом их пожеланий и уже работающих перевозчиков разрабатывается новое расписание и схемы движения. Маршруты будут выставлены на конкурс через три месяца после регистрации.

«Есть ещё, конечно, проблемы, — говорит Оксана Дайнеко. — Заявления, которые поступают от перевозчиков, нами рассматриваются в максимально короткие сроки, им выдаётся временное разрешение на работу. Другое дело, что не все обратились. Некоторые продолжают работать в нерегулярном сообщении по схемам, которые были в январе и феврале. Насколько я понимаю, на данный момент Транспортная инспекция их не наказывает. Возможно, у них там тоже какой-то свой план».