Вывезли в лес и оставили умирать. В Гомеле вынесли приговор по убийству бизнесмена 13-летней давности

Суд поставил точку в деле о давнем убийстве 36-летнего предпринимателя в поселке Медков (Светлогорский район). Неизвестные избивали мужчину, чтобы узнать, где спрятаны деньги, а потом бросили умирать в лесу.

В марте 2005 года в поселке жестоко убили 36-летнего предпринимателя Эдуарда К. — его избили, вывезли в лес и бросили умирать. Всех исполнителей найти не удалось, судили только соучастника (тот получил 18 лет).

Как писало издание «СБ. Беларусь сегодня», бизнесмен занимался грузоперевозками и накануне продал машину. В криминальные круги просочилась информация, что он выручил 10 тысяч долларов. После избиения коммерсант признался, что деньги в сейфе в квартире — но он оказался пуст.

Через 12 лет следователи отыскали других подозреваемых. Один спокойно жил на свободе, второй прятался в России, а третий сидел.

Двоим предъявили обвинение в убийстве и разбое, а третьему — в подстрекательстве и пособничестве. В итоге Гомельский областной суд признал их виновными и приговорил к различным срокам: 19 лет, 15 лет и 9 месяцев и 9,5 года в колонии строгого режима.

Причем третий фигурант, согласно приговору, подстрекал и пособничал только в разбое, но не в убийстве. А вот главные фигуранты во время расследования не признали вину в убийстве: якобы не планировали расправу, а только шли за деньгами.

«Также постановлено взыскать с двух обвиняемых в солидарном порядке в пользу потерпевшей материальную компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель Гомельского облсуда Ольга Барсукова.

У троих обвиняемых конфискуют все имущество.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.