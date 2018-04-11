Где курсантам Гомеля взять промокоды для первого в Беларуси приложения для изучения ПДД АвтоКласс

АвтоКласс не тренажер тестов, а первое приложение с полной программой ПДД, которое появилось в Беларуси. Приложение по задумке разработчиков, станет помощником для преподавателей в автошколах: объяснит официальные главы правил доступным языком, предложит стихи-запоминалки, аудиоуроки, видеоблог и официальные тесты, которые используют на реальном экзамене для получения водительских прав.

Приложение белорусские разработчики внутри стартап акселератора Insight by TDI разрабатывали около года. Самым долгим стал процесс «перевода» сложных официальных формулировок и правил на понятный язык, а также процесс согласования всех Глав с практикующими инструкторами и преподавателями ПДД.

Пользоваться приложением смогут курсанты автошкол по всей Беларуси. Его функционал уже оценили несколько автошкол из регионов.

80% процентов успешного изучения ПДД — это самообучение курсантов. В целом, к новым вспомогательным способам обучения, я отношусь положительно, в частности и к новым приложениям, при условии, что материал изложен очень грамотно и, читая его, человек понимает, что от него хотят.

Если приложение создается для того, чтобы помочь понять, усвоить и расширить знания, повысить осознанность и меру ответственности будущих водителей, то это, безусловно, повысит эффективность подготовки. Но главное, чтобы не было противоречий правилам дорожного движения."

— Вы наверняка знаете не одно хорошее приложение по изучению иностранных языков, в этом сегменте есть выбор, и учиться действительно интересно, — комментирует сооснователь стартап-акселератора Сергей Дробышевский. — В то же время обучение ПДД идет по-старинке и уже напоминает поход в музей: материал проходят по бумажным билетам, для подготовки к тестам пользуются дисками, при том, что сейчас во многих компьютерах уже нет дисковода. Весь процесс сводится к тому, чтобы урсанты «вызубрили» ПДД и получили права. Мы решили сделать приложение, которое разъяснит ПДД и сделает так, чтобы вам самим хотелось поскорее вернуться к учебе.

ГАИ Мингорисполкома поддержала идею разработчиков и высказала собственные мотивы в пользу создания подобного приложения.





По статистике 75 % учеников белорусских автошкол — это молодежь от 16 до 25 лет. Использование гаджетов для обучения — мировой тренд, кстати, не только среди молодёжи. По данным маркетингового исследования, проведенного создателями приложения, 80% курсантов хотят изучать ПДД со своих смартфонов. Многие минские автошколы уже внедрили АвтоКласс в свою программу и получили первые отзывы курсантов, которые охотно поддерживают разработку.

Мобильное приложение для изучения ПДД с аудио- и видеосопровождением — это возможность легко усвоить сложный материал, подкрепить знания и углубить понимание правил дорожного движения. Поможет научиться быстро ориентироваться на дороге, согласно ПДД, не нарушать и не превышать. Николай Наумов, например, пожалел, что не использовал такую возможность:





Как проходит обучение

В приложении пересказана единая программа подготовки водителей механических транспортных средств категории «В» — 27 глав и 5 приложений в четырех форматах: аудио, видео, текста и тестов. Каждая часть урока занимает 5-10 минут внимания. Обучающие видео созданы в формате блога, а аудиоуроки удобно слушать в свободную минуту: на пробежке, в очереди, по дороге на учебу или работу.

Кроме основной программы в приложении есть 10 бонус-уроков по самым проблемным темам, например, проезду круговых перекрестков или первому вождению. В создании уроков участвовали и известные водители, например, уроки по безопасности дает основатель школы экстремального вождения Сергей Овчинников.

Отдельным бонусом станет появление в АвтоКлассе актера Николая Наумова — звезды КВН и ситкома «Реальные пацаны», который стал креативным директором бренда. Забавными роликами с участием Николая создатели приложения обещают сопровождать видеоуроки приложения.

Где будет доступно приложение

Мобильное приложение дополняет традиционную программу обучения и будет доступно бесплатно для курсантов автошкол, которые внедрят инновацию. Спрашивайте в своих автошколах, подключены ли они к системе АвтоКласс. Через неделю в сторах получится демо-версию приложения для всех желающих, а пока контент можно оценить на сайте АвтоКласса и в группах в VK и Instagram.

Обращайтесь по телефону +375(29) 195-60-37 и на адрес brodovich@tdi.by (Антонина Бродович).