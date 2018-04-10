Чернобыль — крупнейшая техногенная катастрофа XX века. Как это было

Тридцать два года прошло с момента начала катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции имени В.И. Ленина — крупнейшей техногенной и гуманитарной катастрофы XX века. Ее последствия до сих пор не преодолены, продолжают негативно влиять на здоровье всего населения Беларуси и, к глубокому сожалению, будут сказываться на здоровье последующих поколений. Больше всего это касается жителей Гомельской области, наиболее пострадавшей в результате катастрофы.

Несмотря на то, что были исследованы все аспекты аварии, переросшей в катастрофу, произошедшее почти треть века назад, обросло множеством мифов, догадок, версий, которые в большинстве случаев не имеют ничего общего с реальностью.

Мы попытались на основании результатов работы Комиссии Верховного Совета СССР по расследованию причин аварии на ЧАЭС и оценке должностных лиц в послеаварийный период, а также расследований, проведенных неангажированными ни с какой стороны добросовестными учеными и практиками, коротко изложить наиболее приближенную к действительности картину произошедшего весной 1986 года.

Катастрофический итог планового эксперимента

Что же случилось апрельской ночью на четвертом блоке атомной станции? На реакторе проводился эксперимент, который должен был дать ответ на ряд вопросов по эксплуатации реактора. Что за эксперимент?

Свидетельствует Григорий Медведев, проработавший много лет на ЧАЭС, принимавший активное участие в том, что позже назвали «ликвидацией последствий».

«... в случае полного обесточивания оборудования атомной станции, что может произойти в процессе работы, останавливаются все механизмы, в том числе и насосы, прокачивающие охлаждающую воду через активную зону атомного реактора. В результате происходит расплавление активной зоны, что равносильно предельной ядерной аварии.

Использовать любые возможные источники электроэнергии в таких случаях и предусматривает эксперимент с выбегом ротора турбогенератора. Ведь пока вращается ротор генератора, вырабатывается электроэнергия. Ее можно и должно использовать в критических случаях.

Подобные испытания, но только с включенными в работу защитами реактора, проводились и раньше на других атомных станциях. И все проходило успешно. Мне также приходилось принимать в них участие.

... Программа обязательно предусматривает в этих случаях резервное электроснабжение ответственных потребителей на время проведения эксперимента. Ибо обесточивание собственных нужд электростанции при выполнении испытаний только подразумевается, а не происходит на самом деле...»

Для обеспечения ядерной безопасности в период проведения испытаний должна находиться в работе аварийная защита реактора (аварийное введение поглощающих стержней в активную зону), срабатывающая по превышению проектных установок, а также система аварийной подачи охлаждающей воды в активную зону«.

Но в этот раз предлагалось провести испытания с выключенными защитами реактора в режиме полного обесточивания всего оборудования станции. Работоспособность приборов и агрегатов АЭС должна была обеспечивать энергия, вырабатываемая вращающимся по инерции ротором генератора. Из-за повышенного риска многие АЭС отказались от эксперимента. На ЧАЭС согласились...

Ряд грубейших ошибок, допущенных работниками станции, проводившими эксперимент, в сочетании с конструктивными недостатками реактора РБМК-1000 привели к событиям, развитие которых никто не мог даже предположить.

В результате ошибочных действий персонала в реакторе развились процессы, сопровождающиеся ростом давления и разрушением вследствие этого пароводяные трубопроводов. Реактор сверху получил свободное сообщение с центральным залом и помещениями барабан-сепараторов, а снизу — с прочноплотным боксом. Этот бокс был предназначен для локализации запроектной ядерной аварии. Но в эту роковую ночь он сыграл противоположную роль огромной емкости, в которой стал скапливаться гремучий газ, выделявшийся в большом количестве в результате начавшейся пароциркониевой реакции.

Через полтора часа после полуночи концентрация водорода в гремучей смеси в разных помещениях блока достигла взрывоопасной и, по свидетельству одних очевидцев, раздалось последовательно два, а по свидетельству других — три и более взрыва. Реактор и здание четвертого энергоблока были разрушены серией мощных взрывов гремучей смеси.

Взлетевшие в воздух раскаленные куски ядерного топлива и графита упали на крышу машинного зала. Битумная кровля загорелась...

Григорий Медведев далее разъясняет произошедшее:

«В верхней трети активной зоны образовался как бы приплюснутый шар области высокого энерговыделения диаметром около семи метров и высотой до трех метров. Именно в этой части активной зоны (весом около пятидесяти тонн) и происходил прежде всего разгон на мгновенных нейтронах, именно здесь в первую очередь произошел кризис теплоотдачи, произошло разрушение, расплавление, а затем и испарение ядерного топлива. Именно эту часть активной зоны выбросило взрывом гремучей смеси в атмосферу на большую высоту и унесло ветром...»

Радиоактивные облака передвигались на высоте до одиннадцати километров. По свидетельству техника аэродромного обслуживания аэропорта «Шереметьево» Антонова прибывающие самолеты подвергали дезактивации в течение недели после взрыва в Чернобыле... Радиоактивные осадки в течение нескольких недель осаждались на землю.

Ситуация усугублялась и тем обстоятельством, что даже после того, как пожар был потушен, происходило еще несколько взрывов, которые поднимали в воздух не только радиоактивное содержимое разрушившегося блока, но и свинец, карбид бора, глину, песок, сброшенные с вертолетов для «успокоения» реактора.

Действия властей

Действия властей во многих ситуациях, к сожалению, можно было характеризовать как растерянность, непонимание происходящего, привычку быть истинной в последней инстанции, пренебрежение к людям. Хотя, были и примеры действий, которые обусловили, как это не цинично звучит, относительно благополучный исход событий. Если бы не они, произойти могло бы еще более страшное...

Трудно представить, чем руководствовались чиновники, разрешая получать дозы облучения в десятки раз больше допустимых пределов даже беременным женщинам и детям. Напомним, что допустимая доза облучения для населения составляет 1 мЗв в год, а для профессионалов, работающих с источниками ионизирующего излучения — 20 мЗв в год.

Пока одни проявляли чудеса героизма, другие заботились о мясе, нашпигованном радионуклидами. Его смешивали с чистым и «скармливали» советским гражданам по всей стране. За исключением «особо ценных» городов.





Расстраивались, что система развитого социализма не могла напоить чистым молоком даже пострадавших жителей, и разрешали продавать грязное.





Последствия

В Гомельской области за послеаварийный период прекратили существование в связи с Чернобыльской катастрофой 357 сельских населенных пунктов и 40 хозяйств, выведено из оборота более 216 тыс. га сельхозугодий. Значительному радиационному загрязнению оказались подвержены 20 из 21 района области. Переселены или самостоятельно покинули загрязненные территории десятки тысяч жителей.

Но главные последствия, конечно, связаны с состоянием здоровья людей, в особенности — детей.

Самыми облученными жителями Беларуси оказались дети и подростки, особенно дети в возрасте до 7 лет. Результаты прямых измерений 1986 г. показали, что около 30 % детей в возрасте до 2 лет получили дозы выше 1 Гр. В наиболее загрязненных сельских населенных пунктах средние дозы облучения щитовидной железы детей младших возрастов достигали 3 Гр и более. Коллективная доза облучения щитовидной железы у жителей Беларуси в «йодный» период составила более 500 тыс. чел.-Гр.

Примерно половину коллективной дозы облучения население республики получило в первый год и около 80 % — в первые пять лет. При этом дети в возрасте до 7 лет на момент аварии получили около 15 % всей коллективной дозы, в возрасте 7-17 лет — около 10 %, взрослые — более 70 % коллективной дозы. Почти 5 % коллективной дозы приходится на лиц, родившихся уже после аварии.

В результате воздействия радионуклидов йода на раннем этапе аварии и отсутствия эффективных мер по защите щитовидной железы с 1990 г. в Беларуси начал регистрироваться рост заболеваемости раком щитовидной железы, особенно среди детей. По сравнению с доаварийным периодом количество случаев рака щитовидной железы после чернобыльской аварии возросло среди детей в 33,6 раза, среди взрослых в зависимости от возрастных групп — в 2,5-7 раз. Наибольшее число случаев рака щитовидной железы выявляется среди жителей Гомельской области.

В последнее время в официальных источниках информации настойчиво проводится мысль о связи воздействия радиации только с ростом заболеваний щитовидной железы. Слишком очевидный рост!

В более ранних публикациях писали и о том, что в пострадавших регионах количество зарегистрированных врожденных пороков развития строгого учета увеличилось в 2 раза по сравнению с доаварийным периодом. Сегодня эту информацию можно встретить только в специальных изданиях.

В последнее время редко встретишь информацию о том, что отмечается «статистически значимое превышение заболеваемости раком молочной железы среди женщин, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Имеются данные об опережающем росте заболеваемости неонкологической природы у различных категорий пострадавшего населения Это заболеваемость аутоиммунным тиреоидитом, катарактой, болезнями системы кровообращения».

Ну и конечно, не признается мутагенное воздействие катастрофы. А тем не менее доказано, что «частота нестабильных (дицентрические хромосомы, кольца) индикаторов радиационных воздействий значимо повышена у жителей Гомельской области по сравнению с таковыми у групп из г. Минска. Значимо увеличена также частота полиплоидных и анеуплоидных клеток, что также указывает на биологически эффективное влияние на наследственный аппарат лимфоцитов крови мутагенных факторов радиационной природы».

Есть индикатор, который расставляет все по своим местам — это онкологические заболевания. Трудно доказать, что отличие Гомельской области по этому печальному параметру случайно.

В Беларуси в 2016 году выявлено около 49, 5 тысяч новых онкобольных, из них на Гомельщине более 8 тысяч. А вот еще официальные цифры: на начало 2016 года на диспансерном учете по поводу злокачественного новообразования находились около 279 тысяч белорусов, а на Гомельщине сегодня насчитывается 45,3 тысяч больных онкологическими заболеваниями. То есть, среди 1000 жителей нашей области 32 человека больны раком. А сколько еще не обследованных?

Вместо заключения

Итак, произошедшее в апреле 1986 года — это не диверсия, не последствия подземного толчка, и даже не происки инопланетян. Атомная энергетика — самая опасная технология, когда либо создаваемая на земле. За полвека промышленного использования «мирного атома» произошло 2 глобальные катастрофы, несколько поменьше и большое количество аварий, о которых не знает широкая публика.

Последствия коснулись без преувеличения миллионов людей. И в особенности, нас с вами, жителей Гомельской области.

Сегодня мы слышим уверения в безопасности по поводу новых АЭС от их разработчиков и властей. Слово в слово повторяющих то, что говорили авторы проекта РБМК — 1000. Не дай Бог, чтобы повторились не только их слова, но и результаты их деятельности...

16 марта в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится встреча, посвященная аварии на ЧАЭС. Гомельчане смогут разобраться в ситуации, взяв за основу результаты работы Комиссии Верховного Совета СССР по расследованию причин аварии на ЧАЭС. Во второй части - рассмотреть, как последствия катастрофы влияют сегодня на наше здоровье и развитие Гомельского региона.

Приглашаем заинтересованных 16 апреля (пн) в 16.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, 7а, 2 этаж). Вход свободный. Регистрация по ссылке.