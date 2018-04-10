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Видео: историк рассказал о немецких захоронениях в гомельском парке

  • 10 апреля 2018, 12:38
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В Гомеле известно несколько воинских захоронений времен Второй мировой войны. Если места упокоения советских солдат хорошо изучены, то захоронения немецкой армии окутаны рядом мифов и легенд.

Историк Юрий Панков рассказал, почему немецко-фашистские захоронения размещались на территории центрального парка в Гомеле, проезжала ли по этим могилам танковая колонна после войны, какую роль в появлении такого количества захоронений сыграли партизаны и подпольщики.


gomel.today
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