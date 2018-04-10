В Гомеле квартиры со старыми газовыми колонками переводят на централизованное горячее водоснабжение

В первом квартале этого года работники ЖКХ области проверили дымовые и вентиляционные каналы в 23 тысячах квартир, оборудованных газовыми и водонагревательными колонками либо котлами.

1200 квартир отключили от газа из-за неисправности либо превышения нормативного срока эксплуатации газового оборудования, пять — из-за неисправности дымовентиляционных каналов.

— В Гомеле множество старых домов оборудовано дымовыми вентиляционными каналами и газовыми колонками с нарушением требований, предъявляемых к газовому оборудованию сегодня. Только в Центральном районе Гомеля есть 23 дома, в которых газовые водонагревательные колонки расположены в ванной комнате, что категорически недопустимо. Такие дома при капремонте будут переводиться на централизованное горячее водоснабжение, — сообщил заместитель генерального директора государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Олег Спиридонов.

В прошлом году к централизованному горячему водоснабжению в Гомеле подключили три дома, в этом году планируется завершить работу еще в шести. Один из таких домов находится по адресу: улица Интернациональная, 31. Построенный в 1970 году, он имеет 32 квартиры, в которых уже проведена замена индивидуального газового водонагревательного оборудования на централизованное.

Также Олег Спиридонов отметил, что с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС появится возможность перевести дома, в которых не более 20 квартир, на электроводонагрев.