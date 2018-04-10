В Гомельском районе за февраль поголовье свиней сократилось почти на 75 тысяч

Белорусский экономист Дмитрий Иванович заявляет о возможном распространении африканской чумы свиней в Гомельском районе.

На основании данных статистики он выяснил, что в августе 2017 года поголовье свиней сократилось в районе на 12 тыс. голов, а в феврале 2018-го — вообще на 73,7 тыс., а в целом по области — на 69 тыс.

«Если это не АЧС, то что?» — задается вопросом экономист в своем блоге в Facebook.

Примечательно, что именно в феврале жители агрогородка Новая Гута на Гомельщине заявляли, что в ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» массово забивали свиней. По словам местных, на предприятии случилось какое-то ЧП, но инцидент замалчивался руководством.

Кроме того, Дмитрий Иванович отметил непонятные колебания численности свиней в Житковичском и Калинковичском районах Гомельской области. А в Брестской области за январь-февраль полностью исчезло поголовье свиней в Барановичском (на 1 января было 71,4 тыс. свиней) и Дрогичинском районах (было 21 тыс.), на 50,6% — в Ляховичском и на 69,5% — в Пружанском.

«Я помню, что происходило по цифрам в прошлую волну АЧС, которую наши власти долго не признавали. И там было нечто аналогичное. Аргументы про какие-то технологические изыски и реконструкции -ну вот совсем не аргументы», — подчеркнул экономист.