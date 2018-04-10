Операция «Буря в пустыне». Гомельчанин снял на видео, как убирают центр города

Гомельчанин Роман возмутился процессом уборки городских улиц, за которым он наблюдал из окна своей квартиры. Своими эмоциями от увиденного мужчина решил поделиться с читателями TUT.BY.

«6 апреля около десяти часов утра на улицу Киселева приехала спецтехника и принялась убирать. Уборочный трактор ездил не только по проезжей части, но и по тротуару (под самыми окнами), поднимая при этом пыль до уровня четвертого этажа, из окна не было видно ничего, словно буря в пустыне. Все прятались и разбегались, было очень жаль припаркованные машины. После того как пыль с песком оседала, люди с уборочным инвентарем делали вид, что подметают. Потом они уехали, и после такой работы песок с пылью уже лежал не только на земле, но и на машинах, а также на только вымытых окнах гомельчан», — рассказал нам о необычном способе уборки городскими коммунальниками Роман. И продемонстрировал видеозапись уборки: