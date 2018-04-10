Из-за Гомельского мясокомбината Россия ввела ограничения на поставки белорусской свинины

С сегодняшнего дня Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки свинины из Беларуси: мол, в мясе обнаружен генетический материал африканской чумы свиней (АЧС).

«В связи с выявлением в 8 случаях генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения, в частности, касаются живых свиней и их генетического материала; свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов; готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, мяса от диких кабанов.

Также вводится запрет на ввоз всех видов кормов и кормовых добавок для свиней.

Как сообщает Россельхознадзор, АЧС обнаружена в сосисках «Краковские» и колбасе вареной «Чесночная Смак» Гомельского мясокомбината.

ОАО «Гомельский мясокомбинат» — одно из крупнейших предприятий по переработке мяса, производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в Беларуси.

Ежедневно здесь производится и реализуется около 120 наименований колбасных изделий и до 80 видов полуфабрикатов. Ежемесячный объем реализации более 1000 тонн колбасных изделий и свыше 250 тонн полуфабрикатов. Более четверти объемов производимой продукции идет на экспорт, в основном в Россию и Казахстан.

«Пока нам официально ничего не предъявили, где, кем, когда отбирались пробы. Возможно, сегодня ситуация прояснится. Пока это только заявление ведомства», — уточнил источник на мясокомбинате.

От ответа на вопрос TUT.BY, с каких сельхозпредприятий на комбинат поступает для дальнейшей переработки мясо, на предприятии воздержались, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, в феврале, с агрогородка Новая Гута, на территории которой расположен совхоз-комбинат «Сож» стали поступать тревожные сообщения о том, что на предприятии идет массовый бой свиней, люди подозревали вспышку АЧС. На комбинате нас заверяли, что речи о каком-либо заболевании, а тем более об АЧС не идет. Ситуацию в совхозе областные власти объяснили плановой модернизацией, захоронения свиней — «технологическим выбытием».

5 марта текущего года Россельхознадзор обращался к ветеринарной службе Беларуси с просьбой уточнить эпизоотическое состояние территории страны, в том числе по африканской чуме свиней. Ответ на запрос служба не получила, однако по телефону белорусские коллеги заверили, что вспышек заболевания на территории республики не отмечается.

«Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны», — констатирует ведомство.

Россельхознадзор поясняет, что указанные ограничения будут действовать «до выяснения эпизоотической ситуации в Беларуси, проведения переговоров и осуществления регионализации ветеринарной службой Республики Беларусь».

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские молочные и мясоперерабатывающие предприятия, в том числе поставщиков сырья на проверяемые предприятия.

В прошлом году Беларусь экспортировала в Россию свинину на 13,7 млн долларов. В январе поставки составили всего 73 тонны на 156,3 тысячи долларов.