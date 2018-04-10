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Фотофакт: в Советском районе горело болото, пеленой дыма накрыло несколько улиц

  • 10 апреля 2018, 09:41
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Как пишет в своем блоге очевидец пожара, возгорание началось вчера ближе к обеду.


Горевшее болото находится неподалеку от областной больницы. Этот район до парка «Фестивальный» оказался за завесой едкого дыма. Огонь быстро перекинулся на сухую траву, пожарные боролись с огнем несколько часов.


Официальной информации о ЧП пока нет.



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Места: Гомель (22033)

Метки: ДТП и ЧП (267)

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