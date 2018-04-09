Бабушка 7-летнего белоруса, выигравшего Национальный чемпионат США: «Это заслуга мамы!»

Семилетний гомельчанин Егор Гринько недавно стал победителем Национального чемпионата США по шахматам, обыграв 22 соперника в своей возрастной категории. Семья юного гения за рубеж уехала из-за того, что отца переводом отправили в Америку. К тому времени Егор год успешно занимался в гомельской спортшколе. Но мама Татьяна Гринько твердо решила сделать из сына чемпиона, не теряла связи с гомельским тренером, занималась самостоятельно, услуги американского тренера стоили 55 долларов в час. За полгода мальчик улучшил свои навыки и успел поучаствовать в 12 турнирах. За каждым новым заокеанским успехом Егора в Гомеле следили его бабушка и первый тренер.

Верный ход мамы

С внуком Валентина Федорина каждый день общается по интернету, скучает. Говорит, по поводу его тренировок и соревнований переживает не меньше:

— Чтобы чего-то добиться, нужно много труда, старания и усердия. Моя дочка такая же. Так же Татьяна стала заниматься со своим сыном. Мама — преподаватель английского языка. Егорка в два года уже учил английские слова, ходил в разные кружки и секции.

Как-то в санатории он увидел, как другой мальчик играет в шахматы, и загорелся. Сначала с ним занимались дома родители, а потом отдали в спортивную школу, Егор стал прогрессировать на глазах. И тут грянула необходимость переезда, Татьяна за океан очень не хотела, но Валентина Михайловна успокоила: езжай, если постараешься, сможешь помочь сыну с шахматами и там.

— Благодаря маме Егор стал чемпионом. Когда он вприпрыжку выбежал с этим кубком, у Татьяны от волнения затряслись руки!

И тогда стало понятно, что все не зря: и средства на видеоуроки, и участие в турнирах, и стрессы, и нервы, и усталость от 30 задач, решаемых ежедневно. Сейчас у мальчика уже 6 кубков с различных американских турниров.

За успехами Егора следят и в его альма-матер. Знаме­нитая гомельская СДЮШОР № 3 по шахматам ютится на первом этаже обычного многоквартирного дома в центре города. Попасть внутрь неожиданно сложно: в коридорах толпа взрослых, тихий гул и висящее в воздухе напряжение. Причина обнаруживается быстро — в трех залах проводят очередные внутренние турниры. Но если родители в коридоре сильно волнуются, то юные шахматисты за досками себе такого позволить не могут. Лишь в силу возраста после очередного хода на минутку отвлекаются, чтобы бросить любопытный взгляд на проходящих мимо. Большинство из игроков не старше Егора, но своими знаниями в тупик уже давно ставят родителей.

Как растят чемпионов

От соревновательного процесса ненадолго удается отвлечь старшего тренера Марину Терешкову. До отъезда Егора в США именно она постигала с мальчиком азы шахматного искусства, и даже больше:

— Привели его в пятилетнем возрасте, сразу было видно, что способности у него есть. Он очень старался, решал много задач.

Главное, что требуется от малышей в таком возрасте, кроме обнаруженных родителями и воспитателями способностей к решению логических задач, — это усидчивость. Егор, улыбается Марина Терешкова, мальчик активный. Пока она с мамой решала оргвопросы, он успевал оббежать всю школу. Но вот в тренировках проявил себя на сто процентов. В школе есть своя система для поддержки маленьких талантов.

— Видите, у меня на стене табличка, в которую заношу результаты каждого: кто сколько задач решил в течение года. Первая тройка лидеров получает грамоты и медали. Он был в числе лучших. Более того, за год сумел получить 4-й разряд, что обычно детям удается сделать попозже. Я изучала рейтинг его соперников на американском турнире, смотрела возраст. Поняла, что они от своих шестилеток столько не требуют, сколько мы. Так что успех Егора — это все гомельская школа, не американская!

К разговору присоединяется и.о. директора школы Елена Медведева:

— Давайте не будем лукавить: шахматы — это престиж! И наша школа — одна из лучших. За 20 лет работы мы воспитали огромное количество призеров не только национальных чемпионатов, но и европейских и мировых первенств. Результат наших спортсменов — лучшая реклама. Благодаря их достижениям мы получили право стать специализированной школой олимпийского резерва, хотя — парадокс! — это не олимпийский вид спорта.

На тренировки — в Гомель

Сейчас в СДЮШОР № 3 занимается 331 человек от 5,5 года до 18 лет. Мало просто найти таланты, их надо воспитать и удержать, на это и работают гомельские тренеры.

— По лицу будущего чемпиона не определишь, шанс дается всем, остаются самые стойкие и те, у кого есть желание. Много споров о том, что шахматы — это не спорт, но я твердо уверена: по состязаниям в состоянии сильного утомления и умению принять верное решение мы на голову выше, чем тот же футболист или хоккеист. Наши тренеры — энтузиасты. За тех, кто хочет совершенствоваться, бьются до конца, продумывая тренировочный процесс до мелочей.





Тренеры стараются максимально работать с каждым талантом. Тренировки никогда не заканчиваются в стенах школы, «домашнее задание» получают не только спортсмены, но и их родители. Школа старается, чтобы ее воспитанники приняли участие в максимальном количестве турниров. Если на выезд не хватает выделенных средств, в ход идут внебюджетные деньги, а порой приходится попотеть, чтобы найти и спонсоров. На лето почти все остаются в пришкольном лагере, рассказывает Марина Терешкова: — Это еще один способ улучшить способности шахматистов. Мы проводим вместе весь день, есть и питание, и прогулки, и много тренировок, а после обеда обязательные турниры — еще один шаг на пути к повышению разряда.

В нынешний летний лагерь уже записался и Егор Гринько. Вопреки мнению скептиков, Америка его семью не прельстила. В июне они возвращаются в Беларусь, и здесь талантливый шахматист продолжит тренировки. Марина Терешкова ждет этого с нетерпением. Весь год она переживала за своего ученика, поддерживая и направляя его маму. Воспользоваться видео-тренировками, чтобы не потерять форму, — ее идея:

— Наши дети его тоже заждались, готовы побороться! У него огромный потенциал, я рада, что родители нацелены на работу. Будет ли он чемпионом Европы или мира? Если будет так же усердно трудиться, то все возможно.