Гомельчанка, эмигрировавшая в Германию: Я не хочу учить ребенка русскому языку

Блогерша из Гомеля Кристина Карчевская эмигрировала в Германию. Она долгое время была связана с белорусскими СМИ и неправительственными организациями, а теперь живет в Мюнхене. Занимается бизнес-аналитикой и воспитывает ребенка.

Когда-то Кристина писала исключительно по-белорусски. Теперь в своем блоге она опубликовала текст о том, как решает языковой вопрос в своей семье.

Почему я не хочу учить ребенка русскому языку

Я не хочу учить ребенка русскому языку. Мы с ним общаемся на иностранном для меня английском, который я учу с 5 лет. Ни в коем случае не призываю никого поступать по своему примеру. Я хорошо осознаю, что иду на риск и последствия разгребать мне и только мне. Но моя жизнь — один большой эксперимент, я просто всегда поступаю так, как на данный момент подсказывает моя интуиция. Мне кажется, что в этой ситуации спустя годы плюсов для меня, моего сына и моей семьи может быть гораздо больше, чем минусов.

Disclaimer! Мнение профессиональных лингвистов и педиатров таково: маме лучше общаться с ребенком на мамином родном языке. Это более естественно, способствует укреплению эмоциональной связи и тд и тп.

Я никому ничего не должна

Именно поэтому болезненный для меня вопрос родного языка для моего будущего сына встал для меня ребром задолго до его рождения. Болезненный для меня, потому что мой родной язык — русский, а русской я себя не идентифицирую. Я — белоруска, а на белорусском говорить с ребенком мне тоже не очень хочется по разным причинам. Например, этот язык никак не пригодится в будущей его учебе и карьере. А выучить как белорусский, так и русский для общения и путешествий в будущем при желании может каждый. Для этого родителям не обязательно забирать кусок его детства домашним обучением азбуки, походами в русскую, прости господи, школу, чтением русскоязычных книг, просмотром «Малышариков» и поисками русскоговорящих друзей в округе.

Язык как будущее

Я убеждена, что язык формирует сознание и тип мышления. Люди, говорящие на одном и том же языке с рождения, скорее найдут взаимопонимание. Мне очень близка гипотеза Сепира-Уорфа, она именно об этом. Мне хочется, чтобы мой сын находил взаимопонимание с той частью планеты, которая с рождения слышала английский, нежели русский.

И еще. Поработав 8 лет журналистом, у меня появилось осознание того, что происходит в большой политике в мире. Если отбросить ностальгическое «он не послушает группу ДДТ и не прочтет в оригинале Достоевского» и тот факт, что сотни знакомых мне потрясающих людей именно русскоязычные, сухой остаток мне совсем не нравится. Я чувствую, что, не давая ребенку русский язык, я его оберегаю от чего-то неприятного: от всего того мрака, творящегося на постсовке, от тоски и безнадеги, от «русского мира», лезущего щупальцами из всех щелей и из каждого пылесоса. Честно сказать, мне страшно представить, что русский как-то пригодится моему сыну в жизни.

Английский язык как мотивация для мамы

Я уже писала, что в XXI веке в декрете реально найти время на саморазвитие. В общем, с момента рождения ребенка я выучила сотни новых слов и прочла несколько художественных книг на английском. Обратила внимание на английскую и американскую классику. Выделила час в день на вдумчивое чтение со словарем (о, сколько незнакомых слов в Jane Eyre!). До этого мне просто не хватало усидчивости и мотивации. Ежедневно по возможности я тренируюсь в правописании, грамматике и учу лексику. Пока ребенок заговорит, мой английский будет еще лучше, чем сейчас. А даже нынешнего уровня мне хватило, чтобы найти полное взаимопонимание с мужем и общаться с ним безо всяких неудобств. На момент нашего с мужем знакомства мой немецкий был на уровне где-то A1. Так что я считаю, что наличие родного языка матери в жизни ребенка для эмоциональной связи — это не больше, чем миф.

Кто меня вдохновил?

В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с парой, у которых русский язык — родной, но они уже долгое время живут за границей, переезжая из страны в страну. Сейчас они живут в Японии. Один ребенок родился в США, второй — в Канаде, сейчас они ходят в детский сад в Японии. Дома они общаются с детьми в основном на английском. Они рассказали удивительную вещь: оказывается, на практике дети не подбирают ошибки родителей и их неправильное произношение. Они все фильтруют, находясь в среде (в англоязычном саду, например). Сейчас их дети из сада приносят, разумеется, еще и японский — его также учат оба родителя. Я так впечатлилась, что всю ночь не могла заснуть и думала. На утро мы обсудили все с мужем и он меня поддержал: русского в доме звучать не будет. Я очень долго сомневалась и читала на тему. Было время, мы обсуждали это практически ежедневно, продумывая варианты развития событий.

Но беременность и первые месяцы после рождения ребенка научили меня одному: в отношении своего ребенка НИКОГО нельзя слушать. Пусть они бьют себя пяткой в грудь и говорят, что так нельзя, что никто так не делает и я издеваюсь над ребенком, лишая его великого и могучего русского языка и тд. Что ж, да будет так, а вы делайте по-своему!

Как я общаюсь с ребенком

Я говорю с ним на английском языке. Муж — на своем родном немецком. Когда мы общаемся между собой, мы иногда выбираем английский, иногда немецкий. Надеюсь, в будущем немецкий в доме будет доминировать.

При немецкоязычных родственниках иногда переходя на немецкий (в идеале надо бы перестать). Из-за обилия немецких потешек-песенок и словечек в нашем окружении, некоторые вещи и действия меня так и тянет всегда назвать на немецком, но я с этим борюсь. Например, на коляску я в 9 случаях из 10 пытаюсь сказать «киндерваген», на его дрыгающиеся ножки — «штрампельн», а на хлопки ладошкой — «пач-пач-пач». Когда чихает, всегда говорю только «Gesundheit!», уж так повелось.

Самое тяжелое было держаться в первый месяц и вообще понять, какие слова использовать. Мне страшно не хватало лексики и я могла использовать одни и те же слова по кругу, это страшно нервировало. Еще я общалась на «денглише» — смеси немецкого с английским. Но соскочить на русский не хотелось ни разу.

Прошел не один месяц прежде чем сын заработал свои ласковые прозвища на английском (snuggle-bear, sugar bunny, milk monkey), а мама выучила с десяток детских песенок («The Wheels on the Bus», «Row your boat», «Five Little Ducks») и процесс поиска не прекращается. Обсуждаем с ним, как прошел его день и комментирую происходящее вокруг него. Правда, для младенцев иногда достаточно простых звуков, причем достаточно просто повторять за ними — и уже диалог на их языке.

Мы говорим на русском при бабушке

Моя мама, естественно, говорит на русском. Мы не собираемся лишать сына общения с бабушкой и моей частью семьи. Но русский в нашем случае будет скорее как иностранный, чем родной, ведь бабушка живет далеко и приезжает несколько раз в год, остальное время — скайп. Сами ездить часто мы тоже пока не планируем, даже паспорта делать не будем. То есть если русский язык будет в пассиве, на уровне понимания на слух и способности формулировать простые фразы — нам этого хватит и меня это устроит. Как пойдет дальше — это уже дело моего ребенка. Конечно, немного жаль, ведь русским я владею в совершенстве, обожаю на нем читать и писать, но ведь это никак ребенка не касается, его жизнь — не моя, он будет жить в совершенно другом мире и в другой стране.

И да: скорее всего, в жизни ребенка будут присутствовать и книги-мультфильмы на белорусском. И, дай бог, его носители (кроме меня). Сейчас этот язык я расцениваю скорее как экзотический и как прекрасный мост к пониманию украинцев, поляков, словаков, чехов и тд. А о том, что мой сын по рождению наполовину белорус я смогу ему объяснить и на-английском.