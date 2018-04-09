Строительство ИВС, реконструкция казармы, модернизация щебзавода. Какие объекты государственной инвестпрограммы будут введены в эксплуатацию в Гомельской области в этом году

Совет Министров Республики Беларусь утвердил список руководителей республиканских и местных органов государственного управления, ответственных за своевременный ввод в эксплуатацию в 2018 году объектов Государственной инвестиционной программы на 2018 год.

В Гомельской области в 2018 году в соответствии с программой планируется сдать в эксплуатацию следующие объекты:

— реконструкция гостиницы по ул. Советской, 35, в г. Речице под административное здание Речицкого РОВД со строительством изолятора временного содержания — октябрь 2018;

— реконструкция здания казармы № 1 отдела пограничной службы «Прудок» на административное здание — май 2018;

— строительство общежития малосемейного типа в Гомеле — июль 2018;

— реконструкция здания по ул. Советской 34 и 34а в Гомеле под размещение подразделения Следственного комитета — июль 2018;

— жилые дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ельске и Жлобине — декабрь 2018;

— модернизация щебзавода «Глушкевичи» — декабрь 2018.



