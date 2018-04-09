«Гомельоблпассажиртранс» запустило в тестовом режиме сервис «Маршрут Info», с помощью которого можно узнать подробную информацию о поездке — следующую остановку, время прибытия и много другое.

Пока сервис запущен в Гомеле на экспрессном маршруте № 14-Т «Медгородок-Микрорайон „Клёнковский“». В салонах транспортных средств появились стикеры с QR-кодами. Для перехода на сервис пассажир должен сканировать стикер с помощью QR-сканера. После этого на экране телефона появится страница нового сервиса. Система подскажет, по какому маршруту двигается транспортное средство, сколько осталось времени и остановок до конца рейса, когда нужный пассажиру остановочный пункт.









— Также с данного сервиса можно перейти в сервис «Онлайн-расписание» — к полноформатному расписанию всего общественного транспорта Гомеля, которое работает уже давно и позволяет отслеживать движение автобусов, троллейбусов и маршруток в реальном времени и пространстве, — рассказал ведущий инженер «Гомельоблпассажиртранс» Станислав Придыбайло. — Физически система «подхватила» весь общественный транспорт города и области. Вы можете считать пример кода, например, с экрана компьютера и почувствовать себя в 17-й маршрутке Гомеля. Но для тестирования сервиса был выбрал маршрут № 14, потому что он один из самых длинных и проходит мимо нескольких университетов, где собирается восприимчивая к новинкам молодёжь.

Также на сайте gomeloblpassajirtrans.by проводится опрос для изучения мнений пассажиров о сервисах «Маршрут Info» и «Онлайн-расписание», где пассажиры могут оставлять свои комментарии, предложения и мнения.