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Утаил более 70 тысяч рублей: за уклонение от уплаты налогов разыскивается гомельчанин

  • 09 апреля 2018, 13:26
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Местонахождение директора частной фирмы устанавливает управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Сергей Сокиркин подозревается в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Уголовное дело в отношении 40-летнего гомельчанина возбуждено в июне прошлого года. Поводом послужили результаты налоговой проверки его частной фирмы по деревообработке. Как выяснилось, директор предприятия вносил в отчетные документы заведомо ложные сведения. В результате не доплатил в бюджет налогов на сумму свыше 70 тысяч рублей. Примечательно, что гомельчанин подался в бега еще до завершения проверки. Правоохранители не исключают появление «уклониста» в поселке Ченки Гомельского района.

Гражданам, которым известно местонахождение Сергея Геннадьевича Сокиркина, просьба сообщить по телефонам УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области: 80232-33-93-12, 33-93-09, 23-25-05 (дежурная часть).


Гомельская правда
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Метки: Криминал (9685)

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