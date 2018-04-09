Утаил более 70 тысяч рублей: за уклонение от уплаты налогов разыскивается гомельчанин

Местонахождение директора частной фирмы устанавливает управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Сергей Сокиркин подозревается в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Уголовное дело в отношении 40-летнего гомельчанина возбуждено в июне прошлого года. Поводом послужили результаты налоговой проверки его частной фирмы по деревообработке. Как выяснилось, директор предприятия вносил в отчетные документы заведомо ложные сведения. В результате не доплатил в бюджет налогов на сумму свыше 70 тысяч рублей. Примечательно, что гомельчанин подался в бега еще до завершения проверки. Правоохранители не исключают появление «уклониста» в поселке Ченки Гомельского района.

Гражданам, которым известно местонахождение Сергея Геннадьевича Сокиркина, просьба сообщить по телефонам УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области: 80232-33-93-12, 33-93-09, 23-25-05 (дежурная часть).