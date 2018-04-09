В Гомельской области появится первая в стране частная автодорога. Разумеется, платная

Белорусские дороги планируется передать в частные руки. «Пилотный проект» — дорога из Гомеля до Калинковичей (участок М10).

Такие инициативы появились после открытия на прошлой неделе весенней сессии Палаты представителей. На одном из заседаний, как сообщает Onliner.by, глава Минтранса Анатолий Сивак представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь „Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности“».

Если коротко передавать суть этих изменений и дополнений, то они сводятся к тому, что некоторые автодороги или их участки могут быть переданы в частные руки. Соответственно, владелец должен будет следить за их состоянием, одновременно получая право взимать плату за использование. Уже со всех водителей и на любом транспортном средстве, не только с иностранцев или в зависимости от того, на чем человек едет, как это предусматривает система BelToll.

Первая такая дорога может появиться в Гомельской области. Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей рассказал в комментарии ОНТ, что это — пилотный проект: «Один из пилотных проектов — дорога из Гомеля до Калинковичей (участок трассы М10). Плата в первую очередь будет взиматься с транзитных транспортных средств. Вы знаете, что проезд граждан Республики Беларусь по дорогам у нас бесплатный. Мы намерены это отстаивать, но будут альтернативные дороги, появятся именно платные участки дороги для всех. Те, кто захочет ехать более комфортно, более быстро добираться, смогут пользоваться платными участками дорог».

Почти одновременно с этими прекрасными новостями, в Интернете появилась петиция с требованием предотвратить принятие новых поправок в Закон и не допустить передачи дорог в частные руки.

Вот что в ней, помимо прочего, говорится: «Государственные дороги относятся к категории общих и социальных благ, — говорится в обращении, которое будет направлено в адрес Администрации президента, Нацсобрания и Минтранса. — Граждане, целые поколения, уже заплатили за данные дороги своими налогами, в том числе не один раз, включая и дорожный сбор. Почему граждане должны выкладывать каждый раз деньги за проезд по ним? Мировой опыт внедрения платных дорог показывает, что создание частных дорог сопровождается упадком бесплатных, так как вместо того, чтобы создать систему, которая позволяет мобилизовать деньги на строительство общественных дорог, власти идут по пути поддержки частных. Всего в мире больше 23 миллионов километров дорог и лишь 140 тысяч километров — платные, как правило, скоростные безопасные автомагистрали с разрешенной скоростью более 100 км/ч, построенные частниками с нуля. Платные дороги эффективны для населения и экономики при соблюдении двух условий: бесплатная качественная альтернатива и приемлемая цена проезда».