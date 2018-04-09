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Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости на этой неделе

  • 09 апреля 2018, 13:01
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 9 по 15 апреля.

Дата

Время

Дорога

Км+м, контролируемое направление



09.04.18

07.00-20.00

Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»

Рогачевский район

177

(2 направления)

 

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»

Гомельский район

77 (2 направления)


М-5 «Минск – Гомель»

Гомельский район

291 (на Гомель)


291

(на Минск)


Подъезд к г. Гомель от М-8

Гомельский район

5

(2 направления)


10.04.18

07.00-20.00

М-8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины»

Чечерский район

343 (2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

Гомельский район

36 (2 направления)


М-5 «Минск – Гомель»

Буда-Кошелевский район

250

(на Гомель)


250 (на Минск)


М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»

Калинковичский район

177 (2 направления)

 

Подъезд к г. Гомель от М-10

Гомельский район

30

(2 направления)


11.04.18

07.00-20.00

Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»

Рогачевский район

177

(2 направления)


М-5 «Минск – Гомель»

Гомельский район

291 (на Гомель)


291 (на Минск)


М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»

Гомельский район

77 (2 направления)


Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица»

Речицкий район

124 (2 направления)


Н-4090 «Северо-Западный обход г. Гомеля»

Гомельский район

4

(2 направления)


12.04.18

07.00-20.00

М-5 «Минск – Гомель»

Буда-Кошелевский район

250

(на Гомель)


250 (на Минск)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)

 

Подъезд к г. Гомель от М-10

Гомельский район

30 (2 направления)

 

М-8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины»

Чечерский район

343

(2 направления)


Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»

Рогачевский район

177 (2 направления)


13.04.18

07.00-20.00

М-5 «Минск – Гомель»

Гомельский район

291

(на Гомель)

 

291

(на Минск)

 

М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»

Гомельский район

77 (2 направления)


М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»

Калинковичский район

177 (2 направления)

 

Н-4090 «Северо-Западный обход г. Гомеля»

Гомельский район

4 (2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

Гомельский район

36 (2 направления)


14.04.18

07.00-20.00

М-5 «Минск – Гомель»

Буда-Кошелевский район

250 (на Гомель)


250 (на Минск)


Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»

Рогачевский район

177 (2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

Гомельский район

5 (2 направления)


Р-82  «Октябрьский – Паричи – Речица»

Речицкий район

124 (2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

Гомельский район

30

(2 направления)


15.04.18

07.00-20.00

М-8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины»

Чечерский район

343 (2 направления)


М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»

Калинковичский район

177 (2 направления)


М-10 «гр. Рф – Гомель – Кобрин»

Гомельский район

77 (2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

Гомельский район

5 (2 направления)


М-5 «Минск – Гомель»

Буда-Кошелевский район

250 (на Гомель)


250 (на Минск)



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Места: Гомель (22023)

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