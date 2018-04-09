Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости на этой неделе

Дата
Время
Дорога
Км+м, контролируемое направление
09.04.18
07.00-20.00
Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»
Рогачевский район
177
(2 направления)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»
Гомельский район
77 (2 направления)
М-5 «Минск – Гомель»
Гомельский район
291 (на Гомель)
291
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
Гомельский район
5
(2 направления)
10.04.18
07.00-20.00
М-8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины»
Чечерский район
343 (2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
Гомельский район
36 (2 направления)
М-5 «Минск – Гомель»
Буда-Кошелевский район
250
(на Гомель)
250 (на Минск)
М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»
Калинковичский район
177 (2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-10
Гомельский район
30
(2 направления)
11.04.18
07.00-20.00
Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»
Рогачевский район
177
(2 направления)
М-5 «Минск – Гомель»
Гомельский район
291 (на Гомель)
291 (на Минск)
М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»
Гомельский район
77 (2 направления)
Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица»
Речицкий район
124 (2 направления)
Н-4090 «Северо-Западный обход г. Гомеля»
Гомельский район
4
(2 направления)
12.04.18
07.00-20.00
М-5 «Минск – Гомель»
Буда-Кошелевский район
250
(на Гомель)
250 (на Минск)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-10
Гомельский район
30 (2 направления)
М-8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины»
Чечерский район
343
(2 направления)
Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»
Рогачевский район
177 (2 направления)
13.04.18
07.00-20.00
М-5 «Минск – Гомель»
Гомельский район
291
(на Гомель)
291
(на Минск)
М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»
Гомельский район
77 (2 направления)
М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»
Калинковичский район
177 (2 направления)
Н-4090 «Северо-Западный обход г. Гомеля»
Гомельский район
4 (2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
Гомельский район
36 (2 направления)
14.04.18
07.00-20.00
М-5 «Минск – Гомель»
Буда-Кошелевский район
250 (на Гомель)
250 (на Минск)
Р-43 «гр. РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи»
Рогачевский район
177 (2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
Гомельский район
5 (2 направления)
Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица»
Речицкий район
124 (2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
Гомельский район
30
(2 направления)
15.04.18
07.00-20.00
М-8 «гр. РФ – Витебск – Гомель – гр. Украины»
Чечерский район
343 (2 направления)
М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин»
Калинковичский район
177 (2 направления)
М-10 «гр. Рф – Гомель – Кобрин»
Гомельский район
77 (2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
Гомельский район
5 (2 направления)
М-5 «Минск – Гомель»
Буда-Кошелевский район
250 (на Гомель)
250 (на Минск)
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