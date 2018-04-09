Минус 2416. Белстат рассказал о рождаемости и смертности в области

Белстат опубликовал данные по естественному движению населения Гомельской области.

Статистические данные зафиксировали существенное сокращение рождаемости в регионе.

В 2017 году в Гомельской области родился 15991 человек. Это на 13% меньше чем в прошлом году. Причем сокращение рождаемости было характерно как для городского, так и для сельского населения.

При этом уровень смертности почти не изменился. Количество умерших составило 18407 человек. Среди них 67 — дети в возрасте до 1 года.

В результате естественная убыль населения увеличилась с 0,2 до 1,7 человек на 1000 человек населения.

Отметим также, что из 2416 человек естественной убыли населения области 1549 человек приходится на женщин.