В Гомеле ищут женщину, которая выиграла деньги и ушла, их не получив

18 марта в гостинице «Турист» прошла презентация и розыгрыш призов. Призы были разыграны, однако не все счастливчики дождались оглашения результатов.

Организаторы мероприятия, не дождавшись победителя, всерьез занялись его поиском. Им оказалась женщина, которая покинула презентацию раньше времени.

Теперь гомельчанку разыскивают, чтобы вручить ей денежный приз.





Если вы узнали данную женщину, просьба позвонить по телефонам +375 (29) 154-18-75 или 102.