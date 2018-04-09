В Гомельском ЖКХ рассказали, почему во многих регионах области в Чистый четверг из крана лилась грязная вода — жители просто много мылись

Ранее «Сильные новости» сообщали, что жители ряда районов Гомельской области массово жаловались на водопроводную воду цвета «чая». По сообщениям граждан, в основном это явление наблюдалось в предпасхальный — «Чистый» — четверг.

Заместитель гендиректора ГО «ЖКХ Гомельской области» Вячеслава Пархоменко в комментарии «Гомельской правде» рассказал, что в Зябровке такая ситуация случилась из-за крупного пожара — в ходе его тушения были выкачаны большие объемы воды, в результате чего поднялся осадок.





Что касается других регионов, то в ЖКХ отметили, что для Чистого четверга такая ситуация достаточно типична: граждане в этот день используют слишком много воды, а при интенсивном расходе, опять же, поднимается осадок. С этим явлением столкнулись жители Светлогорска и Речицы. В Речице, кстати, еще и отсутствует городская станция обезжелезивания, и, по данным Вячеслава Пархоменко, это тоже сказалось на ситуации.