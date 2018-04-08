В Гомеле скончался отец Михаила Жизневского, героя Украины, который погиб на «майдане»

8 апреля в Гомеле на 73-м году жизни скоропостижно скончался Михаил Петрович Жизневский, отец Героя Украины Михаила Жизневского. Об этом сообщила жена Михаила Петровича — Нина Жизневская.

«Случилось это в начале 16-го часа. Он жаловался на сердечные боли и давление. У него также сильно болели суставы», — говорит Нина Жизневская.

Этой весной по распоряжению президента Украины родители Михаила Жизневского должны были отправиться на лечение в санаторий, передает «Радио Свобода». Пенсионеры ждали только пока немного потеплеет.

Звание Героя Украины было присвоено Михаилу Жизневскому президентом Петром Порошенко посмертно летом 2017-го года.

