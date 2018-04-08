В Гомеле скончался отец Михаила Жизневского, героя Украины, который погиб на «майдане»
- 08 апреля 2018, 17:35
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Люди в материале: Михаил Жизневский (54), Нина Жизневская (17)
Места: Гомель (22011)
Метки: Общество (29570)
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