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Христос Воскрес! Православные гомельчане празднуют Пасху. Фоторепортаж

  • 08 апреля 2018, 10:53
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В ночь с субботы на воскресенье во всех православных храмах прошли всенощные службы.

В собор Святых Петра и Павла ночью прибыл благодатный огонь из Иерусалима. Ночное Пасхальное богослужение началось в полночь. Несколько сотен людей пришли освятить пасхальную еду и посетить Божественную литургию.





























Наталья Ошека, gomel.today
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Места: Гомель (22011)

Метки: Общество (29570)

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