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Трагедия на железнодорожных путях. Под колесами поезда «Минск-Гомель» погиб 19-летний парень

  • 07 апреля 2018, 16:36
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6 апреля около восьми часов возле станции Киселевичи 19-летний бобруйчанин резко перешел на соседние пути, по которым ехал поезд. Предположительно это было самоубийство.

Машинист просто не успел остановить многотонный поезд. Парень от полученных травм погиб на месте. Предположительно,  бобруйчанин бросился под поезд намеренно.


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Места: Гомель (22008), Бобруйск (216)

Метки: ЧП и ДТП (14)

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