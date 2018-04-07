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Фотофакт: в гомельском парке сфотографировали ястреба-перепелятника с добычей

  • 07 апреля 2018, 11:25
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В сообществе «Фауна Гомеля», которое рассказывает о животном мире нашего города, поделились снимком ястреба-перепелятника с добыче в виде голубя.

На фото, которое прислала гомельчанка Галина Цмыг, запечатлен финальный момент охоты ястреба-перепелятника, который застыл в угрожающей позе над тушкой голубя.

Перепелятник распространён почти по всей Евразии. Их добычей являются птицы малой и средней величины, пишут в сообществе гомельских натуралистов. Перепелятникам присущ половой диморфизм — так называется явление в природе, когда представители разных полов различаются по размеру. У этих хищных птиц самки заметно больше самцов, а значит и рацион у них различается: голубь слишком крупная добыча для самца, они ловят птиц помельче.


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Места: Гомель (22008)

Метки: Общество (29568)

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