Фотофакт: в гомельском парке сфотографировали ястреба-перепелятника с добычей

В сообществе «Фауна Гомеля», которое рассказывает о животном мире нашего города, поделились снимком ястреба-перепелятника с добыче в виде голубя.

На фото, которое прислала гомельчанка Галина Цмыг, запечатлен финальный момент охоты ястреба-перепелятника, который застыл в угрожающей позе над тушкой голубя.

Перепелятник распространён почти по всей Евразии. Их добычей являются птицы малой и средней величины, пишут в сообществе гомельских натуралистов. Перепелятникам присущ половой диморфизм — так называется явление в природе, когда представители разных полов различаются по размеру. У этих хищных птиц самки заметно больше самцов, а значит и рацион у них различается: голубь слишком крупная добыча для самца, они ловят птиц помельче.