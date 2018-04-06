Гомельчане собирают подписи за установку мемориальной доски Полуте Бодуновой

24 марта состоялся исторический вечер в честь 100-летия провозглашения Белорусской народной республики (БНР). Эксперты рассказали об особенностях белорусского национального движения на Гомельщине и отметили роль землячки Пелагеи Александровны Бодуновой (Полуты Бодуновой). Инициаторы встречи учреждение «Центр регионального развития ГДФ» и гомельское отделение «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» выступили с предложением установить мемориальную доску первой белорусской женщине-министру, заместителю председателя Народной Рады БНР.

Алеся Авласевич, глава Гомельской организации ТБМ отмечает, что установка доски дело правильное и важное:

«На хвалі святкавання стагоддзя БНР зноў паўсталі важныя для гамельчукоў пытанні, а шматлікія мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай даце, сабралі розныя пакаленні разам. Мы хочам ушанавання памяці выбітных дзеячоў, якія маюць дачыненне да Беларусі, да нашага горада».

Полута Бодунова повлияла на становление и независимость Беларуси. В 1918 году она была одним из лидеров Белорусской партии социалистов-революционеров, отказавшейся от сотрудничества с оккупационными властями Германской империи. В 1919 году, когда польские легионы начали занимать территорию Беларуси, Полута Бодунова была избрана заместителем председателя Народной Рады БНР и возглавила Белорусский повстанческий комитет. В 1920 году на встрече с Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным достигла договоренностей об организации партизанского движения на территориях, занятых польскими легионерами. В результате совместных действий Красной Армии и белорусских повстанцев 11 июля 1920 года был освобожден город Минск.

Обращение, по словам общественных активисток, будет отправлено в Гомельский горисполком:

«Не было бы БНР, не было бы БССР и независимой Республики Беларусь. И это признается не только нами. Минский горисполком установил памятный знак в парке Янки Купалы в честь основателей БНР Антона и Ивана Луцкевичей. Мы же надеемся, что гомельские власти поддержат инициативу и отметят роль нашей землячки», — говорит Яна Устиненко, координатор проекта «Городские собрания ГДФ».

Подписать петицию можно здесь до 18 апреля.