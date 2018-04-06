Расписание движения транспорта в Гомеле в пасхальную ночь

В ночь с 7 на 8 апреля до 3.30 утра включительно будет организована работа общественного транспорта.

Автобусы:

№ 1 «Вокзал — м-н «Любенский» отправления от «Вокзал» 00:02, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20, отправления от «м-н Любенский» 23:40, 00:25, 01:15, 02:05, 02:55, 03:45 (в парк).

№ 12 «ул. Маневича — Хутор» отправления от «ул. Маневича» 24:00, 2:00, отправления от «Хутор» 1:00, 3:00.

№ 20 «Старая Волотова — Медгородок» отправления от «Старая Волотова» 23:16, 1:25, отправления «Медгородок» 0:20, 2:30.

№ 35 «Вокзал» — микрорайон «Южный» отправления от «Вокзал» 23:20, 00:25, 01:35, 02:45, 03:50 (в парк), отправления «микрорайон «Южный» 23:53, 01:00, 02:10, 03:20.

Троллейбусы:

№ 10 «Завод самоходных комбайнов — Вокзал» отправления от «Завод самоходных комбайнов» 0:28, 1:31, 2:34, 3:32 (в депо), отправления от «Вокзал» 1:01, 2:04, 3:07.

№ 16 «Микрорайон „Клёнковский“ — Вокзал» отправления от «микрорайон «Клёнковский» 1:02, 2:16, 3:30 (в депо), отправления от «Вокзал» 1:37, 2:51.

№ 20 «Гидропривод — Солнечная» отправления от «Гидропривод» 2:40, отправления от «Солнечная» 1:49, 3:29 (в депо).