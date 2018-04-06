«Проявил слабость». Глава гомельской поликлиники и его коллега получили сроки за взятки

5 апреля суд Партизанского района Минска вынес приговор двум сотрудникам Гомельской центральной городской поликлиники. Их признали виновными в получении взяток, сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемыми по делу проходили бывший главврач Гомельской центральной городской поликлиники, а также заведующий биохимической лабораторией в учреждении.

Ранее выяснилось, что главврач заключил с коммерческой фирмой договор на получение безвозмездной спонсорской помощи — получение анализаторов. При этом медик обещал закупать реагенты для оборудования именно у этого поставщика (за четыре года — на 52 тысячи рублей).

За все это, по версии следствия, главврач получил взятки. В одном из эпизодов фигурировал пакет с бутылкой спиртного и конвертом, где находилось 2,5 тысячи евро. Позже получил еще 800 долларов.

«Проявил слабость», — признал врач свою вину в суде.

Другой фигурант обвинялся в получении двух взяток, но признал только одну.

В итоге каждый из медиков осужден на 3 года в колонии усиленного режима. У мужчин конфискуют имущество, а также запретят в течение пяти лет занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.