14 апреля гомельчане напишут Тотальный диктант

14 апреля 2018 года гомельчане в третий раз напишут Тотальный диктант. Участие в добровольной образовательной акции могут принять все желающие проверить свое знание русского языка.

В областном центре акция сосредоточится на двух площадках — в Гомельском госуниверситете имени Ф. Скорины и на базе средней школы № 42. На каждую из них требуется обязательная регистрация.

Диктант начнется в 14.00





Если у вас нет возможности принять очное участие в написании диктанта, вы можете сделать это в онлайн-формате.

Трансляции будут доступны в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени. Вы можете подключиться к любому из этих эфиров и написать диктант в специальном окошке на сайте. Окончив работу, нажмите кнопку «Проверить». Через некоторое время оценка за онлайн-диктант появится в личном кабинете.

Тотальный диктант — это своего рода состязание, но здесь каждый борется лишь сам с собой. Ваша оценка — это личный результат, не подлежащий разглашению. Ведь истинная цель Тотального диктанта — не развесить ярлыки, а пробудить интерес к повышению уровня своей грамотности.

В 2018 году образовательная акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, а ее участниками стали более 200000 человек. В 2018 году Тотальный диктант примут 3000 площадок по всему миру.

Подробная информация про Тотальный диктант на официальном сайте проекта.