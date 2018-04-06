Взятки за «беспрепятственный проезд» там, где нет препятствий? Суд по делу гомельских таможенников

В суде Центрального района Гомеля 5 апреля завершились прения по уголовному делу в отношении бывших сотрудников таможни, которых обвиняют во взятках.

Сторона обвинения считает, что вина бывших таможенников доказана, и просит суд наказать их сроками лишения свободы от 5 до 13 лет.

Из 18 обвиняемых 12 находятся в СИЗО уже более двух лет. Снисхождение в виде ограничения свободы обвинение проявило к бывшим сотрудникам таможни, которые признавали вину, сотрудничали со следствием и «изобличали других участников преступлений».

Большинство же бывших таможенников вину не признали и на суде заявляли о психологическом и физическом воздействии со стороны сотрудников КГБ, которые проводили задержание и предварительное расследование.

Большинство предъявленных обвинений стандартны в части «организовал беспрепятственный проезд транспортных средств на участке белорусско-российской границы в населенном пункте Селище» за взятки. Обвиняемым, невзирая на разные сроки их «участия» в «организованной преступной группе» (от одиннадцати месяцев до четырех лет) вменяются одинаковые суммы взяток — 60 тысяч российских рублей (около тысячи долларов США). Большинство эпизодов звучит как «в неустановленном месте, в неустановленном периоде времени принял от неустановленного лица незаконное денежное вознаграждение». Все эти обстоятельства были подвергнуты критике со стороны защиты.

Адвокаты акцентировали внимание в том числе на «организации беспрепятственного проезда», за который якобы брали взятки таможенники. Они напомнили, что беспрепятственный проезд из Беларуси в Россию и обратно организовали не таможенники, а правительства двух стран, еще в 1995 году, и между соседними государствами нет таможенной границы. Этот факт нивелирует необходимость или желание платить кому-либо таможенникам взятки за «беспрепятственный проезд» там, где нет никаких препятствий.

Адвокаты обращали внимание, что неконкретные, недостаточные доказательства недопустимы, и по законодательству, обвинение должно содержать время, место и обстоятельства совершения преступления, что отсутствует в данном случае.

Бывшего начальника отдела таможни Александра Исаченко обвинение представило как организатора и руководителя организованной преступной группы (ОПГ). С такой квалификацией не согласна защита.

Адвокат Исаченко заявил, что предварительное расследование было «крайне низкого качества», а следствие проведено с нарушением закона, поэтому нельзя говорить о «полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств дела».

Обвиняемые утверждали, что не могли совершать инкриминируемые им преступления, и подтверждали это письменными доказательствами — планами-заданиями, документами, свидетельствующими о том, что в данный период времени они были в отпуске или на больничном. Но эти доводы не были приняты во внимание обвинением, как и не дана оценка показаниям свидетелей, которые один из адвокатов назвал «крайне противоречивыми». Также адвокат заметил, что при таком неконкретном обвинении трудно что-то опровергать, «так как не знаешь, что именно опровергать».

«Обвинение строится на голословных „признательных явках с повинной“ и последующих противоречивых и непоследовательных „признательных“ показаниях отдельных обвиняемых. Сотрудники КГБ стремятся получить как можно больше признательных показаний либо слухов, домыслов, очевидной лжи, считая, что этих доказательств достаточно для привлечения всех задержанных сотрудников Гомельской таможни к уголовной ответственности», — высказался адвокат Исаченко.

Он подробно остановился на инкриминируемых эпизодах, и пришел к выводу, что вина его подзащитного не доказана — ни свидетельскими показаниями, ни других обвиняемых, ни материалами дела, и его следует оправдать.

Другие адвокаты подробно остановились на характеристиках ОПГ, и объяснили, почему в данном случае такая квалификация не соответствует действительности — нет доказательств, а обвинение не может основываться на предположениях.

Напомним, в начале февраля 2016 года сотрудники Комитета госбезопасности задержали сотрудников сразу двух отделов Гомельской таможни — оперативно-поискового и по борьбе с контрабандой. На момент задержаний десять человек были действующими сотрудниками Гомельской таможни, пятеро — бывшими. Из них двое занимали руководящие должности, остальные были рядовыми или старшими оперуполномоченными.

Одних обвиняют в участии в организованной группе и получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. Других — в даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, сотрудники таможни выезжали на дежурство в составе мобильной группы и получали взятки за беспрепятственный проезд фур (с продуктами, черным металлом) из России или Украины в Беларусь без сопроводительных или фитосанитарных документов. Действовала группа на протяжении нескольких лет.

Обвиняемые в большинстве вину не признали, в суде говорили о давлении, которое на них оказывалось сотрудниками КГБ во время следствия.

У родственников и адвокатов бывших таможенников также немало претензий к тому, как расследовалось и передавалось дело в суд. Родные обвиняемых жаловались, что в нем много нестыковок, но главное — за несколько месяцев пристального наблюдения за работой таможенников, телефонных прослушек и слежки с поличным не взяли никого.

Ранее обвиняемые писали заявление в прокуратуру, в котором жаловались на противоправные действия сотрудников КГБ, которые применялись к ним при допросе, на физическое и психологическое насилие и давление. Однако прокуратура сообщила об отсутствии состава преступления.

11 апреля обвиняемые начнут выступать в суде с последним словом.