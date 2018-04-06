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«С крана идет чай». Жители области не довольны качеством воды — фото

  • 06 апреля 2018, 10:26
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Вчера в Чистый Четверг, в один из важных дней Страстной недели, в Гомельской области многие так и не смогли принять душ. «С крана идет чай», — сообщила редакции «Сильных Новостей» Татьяна Моисеенко из Зябровки.


Впрочем, это не единственный случай в области, когда грязная вода становится серьезной проблемой. В сообществе «ЧП. Гомельская область» мы также наткнулись на недовольных читателей. Выяснилось, что такая же вода вчера была в Светлогорске, Жлобине и Речице.

Виталий из Речицы, несмотря на отсутствие воды, чувство юмора не теряет: «Приехал я с дороги, Думаю, надо же ванну набрать да пойти все грехи смыть. Включил воду и ушел. Прихожу, а там грязь моя и грешки все в воде уже. Мистика».


Аленка Пашкевич из Жлобина предполагает, что «в Чистый Четверг чистят трубы», а значит, через три дня все нормализуется.

Та же беда пришла и в Светлогорск. Говорят, что весь город страдает от этой проблемы, но аварийная ничем помочь не может и причины не знает. «Только завтра (ред. уже сегодня) будут приняты заявки», — пишут светлогорцы.



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Места: Зябровка (35), Светлогорск (1345), Жлобин (1041), Речица (1241)

Метки: Общество (29551), Область (5313)

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