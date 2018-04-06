Попробовать «Снежную королеву» на ощупь, запах и слух. В TEAM THEATRE поставили необычный атмосферный спектакль

5 апреля в TEAM THEATRE состоялась премьера спектакля «В сказку можно и не верить...» по пьесе Рагима Мусаева «Снежная королева». Сказка была поставлена так, чтобы слабовидящие и незрячие дети тоже могли приобщиться к искусству театра.

Первыми возможность оценить новый спектакль режиссера Ольги Черненко появилась у семей со слабовидящими или незрячими детьми. На атмосферных спектаклях в «Тим-театре» завязывают зрителям глаза: действо разворачивается в пространстве звука, запахов и тактильных ощущений.





Не может не радовать, что несмотря на необычность постановки, спектакль не утратил дух сказки Андерсена. Это все та же история о том, что любовь сильнее смерти, что любящее сердце способно растопить любой лед. Пьеса немного отличается от изначального варианта сказки. Например, в ней появились два новых персонажа — добрый и злой волшебники.









Спектакль был поставлен в рекордно короткие сроки — всего за месяц. Чтобы учесть все нюансы создатели консультировались с Белорусским товариществом инвалидов по зрению. Постановка не состоялась бы без помощи компании velcom, которая предложила идею такого спектакля и помогли театру оборудованием.





Добрый волшебник, а по совместительству художественный руководитель театра, Андрей Бордухаев-Орел рассказал «Сильным Новостям» о концепции спектакля и истории его создания:

— В свое время нам пришла идея атмосферных спектаклей, на которых зрители становятся слушателями. Мы ее реализовали, выпустив два спектакля: «Ноктюрн» по пьесе белорусского драматурга Андрея Курейчика и «Призраки» по пьесе российского драматурга Алексея Нилаева, который подарил нам свою пьесу. Все это было сделано в рамках проекта «Атмосферный спектакль». Нам подумалось, что если мы обычным зрителям завязываем глаза, то можем подарить наше искусством людям ограниченным в зрении. Техническое воплощение подобных спектаклей очень сложное и у нас была нехватка оборудования. Нам понадобилась помощь, ведь театр — предприятие убыточное и заработать такие деньги мы сами были не в состоянии. Мы подали заявку на конкурс социальных проектов «Social Weekend» и выиграли его, получив деньги. Это позволило воплотить наши идеи. На конкурсе судьба свела нас с представителями компании velcom. Они заразились нашими идеями и творчеством, предложив нам идею по созданию сказки для детей с проблемами по зрению. Мы с интересом отнеслись к этому предложению и сегодня отыграли премьеру.













Режиссер спектакля Ольга Черненко поделилась своими мыслями о проделанной работе.

— Ты же впервые работаешь в качестве режиссера сказки? Каково тебе было? Были ли какие-то сложности?

— Для меня сложностей не существует. Бывает либо интересно, либо нет. Ставить этот спектакль было ужасно интересно. Все делалось в первый раз и на ощупь. Самое сложное решение одновременно оказалось и самым простым. Когда ты смотришь, разводишь мизансцены, то отпираешься на визуальный ряд. Я понимала, что что-то идет не так. А потом села на второй репетиции и закрыла глаза. После этого все репетиции я сидела с закрытыми глазами. Это решение кажется простым, но прийти к нему сразу было непросто.













— Расскажи, о чем этот спектакль?

— Человек, который вроде бы выполняет какую-то свою задачу, которая вроде бы нужна только ему, он своей энергией и невероятной силой добра может изменить не только себя, но и окружающих. На пути к добру он меняет тех, кого встретил.

После завершения постановки руководству театра уже поступило предложение о гастролях. Второй показ спектакля состоится в Минске уже через неделю.































