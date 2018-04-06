«Городки от пап и мам»: как гомельчане сами обустраивают дворовые территории

«Нашим детям абсолютно некуда деться. Во дворе кроме песочницы и небольшой горки нет ничего», — такие жалобы от родителей довольно типичны в обращениях в редакцию газеты «Гомельские ведомости». Но есть и другие факты, когда мамы и папы не ждут помощи со стороны, а проявляют инициативу и вносят свой вклад в строительство детских городков.

На большой дворовой территории шести домов по улице Давыдовской и пяти многоэтажек по улице 70 лет БССР менее чем за полгода благодаря активистам КТОС «Солнечный» при поддержке государственных структур был построен настоящий детский спортивно-развлекательный комплекс. Вместо 11 обычных турникетов теперь малышам и подросткам предлагается 15 объектов для отдыха и физического развития, среди которых качели, площадки для футбола и волейбола. Из 650 семей, проживающих в 11 домах, в реализации проекта приняли участие 215. Чтобы собрать деньги, активисты создали свою группу в «Вайбере» по принципу «Добавь соседа», подключили к сбору средств и воплощению задуманного депутатов. По итогам областного смотра среди городских, поселковых, сельских Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления области по решению вопросов жизнеобеспечения населения КТОС «Солнечный» занял первое место в своей группе. Полученную премию решено направить на реализацию мечты — приобретение игрового комплекса «Лагуна». А значит, радости у детей станет больше.

Инициатива «Солнечного» заразила других. По примеру его активистов жители занялись строительством детских городков по проспекту Октября, 64, улице Косарева, 37, 39. Объединив свои силы, в это движение включились жители нескольких многоэтажек по проспекту Речицкому.

Благодаря активности двух Наталий, Валентины, Оксаны из домов №№ 88, 89, 105б по улице Головацкого реализован проект большого детского городка.

Как и в случаях, о которых рассказано выше, активисты потратили немало времени на поиск приемлемого варианта детского городка, отчитывались перед сдавшими деньги жильцами за каждый рубль, советовались и согласовывали установку конструкций в необходимых инстанциях. Увидев, с каким восторгом оценила детвора усилия пап и мам, к сбору средств на благое дело подключились и скептики. Во дворе появились многофункциональные сооружения, которые с восторгом приняты детьми от двух до десяти лет. Особенно популярной стала «Лазалка».

— Нам приятно выходить в ухоженный двор. Мы видим, что наши дети не скучают от безделья, а тратят свою энергию на движение, развиваются физически, — поделились жильцы. — Если что-то ломается, умелые мастера, а их в каждом доме немало, починят. И мы совсем не возражаем, что сюда приходят дети из соседних дворов. Только бы бережно относились к установкам.

Скоро, как сообщили в администрации Железнодорожного района, детский городок появится на площадке возле домов №№ 7а, 7б по улице 8-й Иногородней. Жильцы выступили с инициативой о его создании и собрали определённую сумму денег. Чтобы поддержать активных людей, администрация Железнодорожного района и КЖРЭУП «Сельмашевское» перечислили определённую сумму средств, заработанных на субботниках.

Утверждают, что примером убедить легче, чем аргументами. Может быть, рассказ об инициативе жильцов вдохновит и других. И просьбы к органам власти: «Постройте в нашем дворе детский городок» сменятся предложением: «А давайте коллективно реализуем проект для наших детей». Главное — вдохновиться и начать. Путь уже проторен другими.