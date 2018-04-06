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Ясно и без осадков. Погода в Гомеле на выходные

  • 06 апреля 2018, 09:10
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Апрель не разочаровал: гомельчане сняли пуховики и шапки, а теплые сапоги сменились легкой обувью. Сегодня, в пятницу, будет еще теплее — до +17°С. К вечеру возможен дождь, но разве ему по силам испортить весеннее настроение?

На выходных температура немного понизится: синоптики прогнозируют +10 — +13°С, но при этом ни дождя, ни ветра не предвидится.


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Места: Гомель (22001)

Метки: Погода (1792), Главное (5795)

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