Это стоит увидеть! История спасения гомельчанина в тяжелой жизненной ситуации попала на видео

«Своих не бросаем!». Иногда этот лозунг бывает актуален не только на войне, но и во вполне себе мирных ситуациях.

Так, в Гомеле после классического «на троих», один из участников, что называется, сдался. Два его товарища продемонстрировали недюжинную солидарность и решили транспортировать обессилевшего в боях с «зеленым змием» коллегу... на тачке.

Момент попал на видео.

Автор ролика указывает, что эпичная ситуация произошла на улице Федюнинского.

Неизвестно, где герои раздобыли тачку и как далеко им удалось уехать. Но уже сама попытка, безусловно, зачет!