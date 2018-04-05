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Это стоит увидеть! История спасения гомельчанина в тяжелой жизненной ситуации попала на видео

  • 05 апреля 2018, 17:11
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«Своих не бросаем!». Иногда этот лозунг бывает актуален не только на войне, но и во вполне себе мирных ситуациях.

Так, в Гомеле после классического «на троих», один из участников, что называется, сдался. Два его товарища продемонстрировали недюжинную солидарность и решили транспортировать обессилевшего в боях с «зеленым змием» коллегу... на тачке.

Момент попал на видео.

Автор ролика указывает, что эпичная ситуация произошла на улице Федюнинского.

Неизвестно, где герои раздобыли тачку и как далеко им удалось уехать. Но уже сама попытка, безусловно, зачет!


gomel.today
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Места: Гомель (21998)

Метки: Шапито (418)

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