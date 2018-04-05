Тривижн 02/04 (12:00) - 8/04:
Удобная автошкола 02/04 - 08/04:

Гомельский госуниверситет будет сотрудничать с вузами Судана

  • 05 апреля 2018, 16:43
  • 291
  • 0



Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины будет сотрудничать с вузами Судана, сообщил корреспонденту БелТА проректор по учебной работе вуза Игорь Семченко.

Основные перспективы сотрудничества были обсуждены во время визита делегации Гомельского госуниверситета в Судан. В частности, проведены переговоры в Министерстве высшего образования и научных исследований Судана с участием министра, заместителя министра и более 20 ректоров университетов, а также в Министерстве сельского и лесного хозяйства. Во время встреч обсуждались вопросы о возможных видах сотрудничества университетов Беларуси и учреждений Судана, подведомственных двум министерствам.

Также делегация ГГУ имени Ф.Скорины посетила университет Хартума и Суданский университет науки и технологий. Стороны обсудили сотрудничество в академической и научной сферах. Речь шла об обучении граждан Судана в ГГУ, проведении совместных научных исследований, подготовке совместных публикаций и т.д.

По итогам визита были подписаны протоколы о намерениях об установлении сотрудничества с шестью вузами Судана. Среди них — Суданский университет науки и технологий, университеты Гезира, Аль-Зэм Аль-Ажари, долины Голубого Нила, Западного Кордофана.

«С данными высшими учебными заведениями была достигнута предварительная договоренность по таким направлениям, как обмен студентами и профессорско-преподавательским составом, проведение совместных научных исследований и взаимных консультаций, участие в семинарах и академических встречах, реализация специальных краткосрочных образовательных программ и проектов, программ двойных степеней», — отметил Игорь Семченко.


БелТА
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Игорь Семченко (1)

Места: Гомель (21998), Судан (2)

Метки: Общество (29547), Образование (458)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 05/04 - 06/04:

Самое читаемое