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Завтра в Гомеле будут отключать отопление в административных зданиях

  • 05 апреля 2018, 16:27
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Как сообщили в Гомельском городском ЖКХ, условием для прекращения подачи тепла в здания общественного назначения и на предприятия является установление среднесуточной температуры воздуха в течение трех дней на уровне плюс восьми градусов и выше.

Второй этап отключения отопления — жилфонд, гостиницы, общежития, учебные заведения. Третий — детские дошкольные и лечебные учреждения. Решение по этим объектам пока не принято.


Гомельская правда
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