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В Гомеле украли декоративную статую Будды, милиция ищет похитителей

  • 05 апреля 2018, 15:45
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Неделю назад, 28 марта в 21.15, в Гомеле в подземном переходе около универмага «Гомель» произошла кража: парень с девушкой не смогли пройти мимо деревянной статуи Будды.

Однако действия молодых людей зафиксировала камера видеонаблюдения.

Если вам известная какая-либо информация об этих людях, просьба сообщить по телефонам +375 (29) 379-60-23 или 102.



gomel.today
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Места: Гомель (21998)

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