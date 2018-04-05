В Гомеле раскрыли убийство 10-летней давности: женщину зарезали во дворах по улице Тимофеенко, подозреваемому грозит смертная казнь

Недавно в Гомеле было раскрыто убийство женщины 10-летней давности. Рано утром в январе 2008 года бездыханное тело во дворах улицы Тимофеенко обнаружили работники местного ЖЭУ. О своей находке они сообщили в милицию.

Погибшей оказалась жительница областного центра 1969 года рождения, фрезеровщица одного из предприятий города.

— Тогда, 10 лет назад, было установлено, что накануне после работы погибшая отправилась домой к коллеге, где до позднего вечера выпивала, — листает материалы дела старший следователь следственного управления УСК РБ по Гомельской области Сергей Осипенко. — Когда засобиралась домой, хозяева уговаривали её переночевать у них, учитывая «нестабильное» состояние. Но женщина осталась верной принципу: где бы ни задерживалась, на ночь — домой.

Мать коллеги провела её на остановку и посадила на автобус. В этот вечер погибшую видели на автовокзале, где она пыталась добраться домой на такси. Но состояние алкогольного опьянения потенциальной пассажирки стало причиной отказа водителей. И она осталась на остановке общественного транспорта. С этой момента женщина словно исчезла. Обеспокоенные родственники все выходные обзванивали её знакомых и коллег, вытрезвители и больницы. И только в понедельник утром стало известно, что пропавшая погибла.

По данным экспертизы, смерть наступила из-за множества телесных повреждений, нанесённых женщине. Изучение живущих в округе сомнительных граждан и мест, где они собираются, а также возможных маршрутов передвижения погибшей положительных результатов не дало. С тех пор прошло почти 10 лет. Но прошедшие годы — не повод забыть об убийстве.

— Действует принцип неотвратимости наказания, — отвечает на мой вопрос, почему следователи продолжают искать ответы там, где, казалось бы, их никогда не найти, Сергей Осипенко. — Тем более речь идёт об убийстве с отягчающими обстоятельствами, а такие преступления не имеют срока давности.

Пока преступнику кажется, что он неуловим, а время окончательно заметёт любые следы, правоохранители не останавливают работу, отрабатывают людей, места, маршруты, версии.

— На обвиняемого удалось выйти при проведении комплекса мероприятий, — объясняет, как спустя столько лет удалось найти конкретного человека, старший следователь. — Выяснилось, что в эти дни из Гомельского СИЗО вышел гражданин — житель Буда-Кошелёвского района, — который в дни убийства находился в Гомеле. Наказание он отбывал за причинение телесных повреждений. Мы с ним пообщались, и то, что он нам рассказал, не сошлось с общей картиной.

Обвиняемый в преступлении отрицает свою вину, однако данные одной из многочисленных экспертиз, которые были проведены по данному делу, указывают на его причастность. Сейчас мужчина проходит судебно-психиатрическую экспертизу. Расследование подходит к концу.

Статья 139 УК РБ (убийство с особой жестокостью), по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, либо смертную казнь.