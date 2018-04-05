«Обратно в палату везли с веселыми криками «В овощехранилище!» Откровенный рассказ гомельчанки о решении сделать аборт

В то время как польские политики планируют в будущем запретить делать аборты даже по медицинским показаниям, а польские женщины проводят один протест за другим, в Беларуси процедура прерывания беременности разрешена, стоит недорого, а для малоимущих вообще бесплатна. Причин, почему женщины решаются на такой серьезный шаг, сотни. Гомельчанка Ирина откровенно рассказала «Сильным новостям» про весь путь, который она прошла, когда решилась на этот шаг.

Серьезное решение

Еще в подростковом возрасте я пришла к решению не рожать детей. Со временем, получая больше информации о себе, окружающем мире и чужом опыте материнства, я только укреплялась в мысли, что это не для меня. Перенаселенность планеты для меня звучит, как серьезная проблема и принимать в этом участие нет охоты. Проявлять заботу и любовь к ближнему хочется по естественному порыву, а не принуждению. «Ответственность за другого человека и чью-то жизнь» звучит для меня как приговор. Будучи матерью, женщина вынуждена отказываться хотя бы от части своих намерений, устремлений, желаний. Я не согласна на это. Радость сотворения предпочитаю познавать другими, менее радикальными способами. К моменту, когда обнаружилась незапланированная беременность, мои взгляды были такими же.

На момент совершения аборта срок был ровно 2 месяца. В день операции врач сообщила, что срок близится к трем месяцам, но я знала точную дату незащищенного полового акта, единственного за прошедшее время, так что мои расчеты были точнее.

Мои родители ничего не знали. Допускаю даже, что меня бы поняли, но убеждаться и проверять не хотелось.





УЗИ, анализы, справки

Как только врач, проводивший УЗИ, сообщил окончательный вердикт о беременности, я попросила направление на аборт. Он не возражал. Не хочу сказать, что это было необдуманное решение, просто для меня это было чем-то, само собой разумеющимся. К тому же, ответственность мне не чужда, и вот настало время ее понести.

С заключением об ультразвуке нужно было явиться в женскую консультацию на прием к гинекологу за формальным направлением. Гинеколог задавала вопросы о моем семейном положении, занятости, материальном благополучии. К слову, условия были недостаточно благоприятны для создания потомства. Тем не менее, врач попробовала убедить меня рожать, но я не колебалась и получила направление на анализы.

Около недели ушло на то, чтобы собрать необходимые справки: общий анализ крови, флюорография, анализ на ВИЧ и прочие заболевания, передающиеся половым путем, заключение участкового врача. Из-за временного моратория на аборты пришлось подождать еще неделю — в течение нее проходили протесты, и в медицинских учреждениях операцию эту не проводили. Непосредственно перед госпитализацией нужно было снова показаться со справками в женской консультации для получения направления.

Аборты делают в больнице г.п.Костюковка в гинекологическом отделении. Для малоимущих эта операция бесплатна. Я заплатила около 20 рублей. В эту стоимость также входило больничное питание на несколько дней.





Приемное отделение

Рано утром с халатом, ночнушкой и тапками нужно явиться в приемное отделение (предварительно проделав эпиляцию у себя дома). Перед кабинетом главврача небольшая очередь из женщин, приехавших прервать беременность. Каждая входит в кабинет для беседы и открытия больничного листка и подвергается некоторому моральному давлению и оскорблениям. Меня врач попыталась переубедить, угрожая потерей фертильности («Если что-то пойдет не так, вам могут случайно вырезать матку и у вас никогда не будет детей»). Но я была готова и к такому исходу — усыновление я все равно считаю более логичным и разумным. Многодетную малообеспеченную мать, у которой уже есть четыре ребенка, она тоже пыталась отговорить.

Дальше было заселение в палаты и некоторые несложные медицинские тесты. Исходя из показателей и загруженности врачей, кому-то назначили операцию на следующий день. Мне и еще нескольким женщинам сказали готовиться сразу — переодеться и по очереди следовать на анестезию, а затем в операционную. Анестезия, разумеется, общая.





Хирург-шутник

Едва разместившись в кресле и обежав глазами лица персонала — хирург, как мне показалось, шутник — я отключилась. Операция длилась около 20 минут и никаких болезненных ощущений, да и любых ощущений в целом, не было. Обратно в палату прооперированных везли с веселыми криками «В овощехранилище!» Криками, скорее, добродушными. На то, чтобы полностью отойти от наркоза, ушел примерно час. Дальше вступала в дело медсестра — предупреждала о небольших кровотечениях и рекомендовала подстраховаться на этот счет. Все было так, как она сказала, значительной боли не было. Я чувствовала себя лучше некуда и бегала покупать кофе и булочки соседкам по палате, которые только отходили от наркоза. Уезжать домой пока не разрешалось. Вечером всех вызывали по списку для принятия какой-то таблетки.

Кроме главврача (может быть, это все-таки была заведующая отделением), непосредственно совершавший операцию хирург и наблюдавший далее доктор были достаточно дружелюбны. Медсестры и санитарки тоже ко всем женщинам проявляли участие и внимание. Я же мысленно готовилась к худшему, чему-то вроде надписи «детоубийца» грязью на подушке, как минимум.

Завтра

На следующий день после аборта с помощью УЗИ выясняли, прошли ли операции успешно. Кому-то даже пришлось отправиться на «повторное выскабливание», другим — пропить курс определенных лекарств. У меня, как отметила сама врач, все прошло настолько успешно, что никаких дополнительных действий не требовалось. Вечером этого дня те, кого дома ждали дети, могли досрочно покинуть больницу. Остальным нужно было задержаться. Рекомендовалось провести там от трех до пяти дней, но силой, разумеется, никого не держали.

В палате — моей, и остальных, наверное, тоже — было 4 женщины. Не все из них были там ради аборта — кому-то удаляли гинекологические образования. Никакого осуждения к прерывающим беременность такие не высказывали. Да и атмосфера в палате была дружелюбная: все друг друга угощали, обменивались историями. Соседки были достаточно интеллигентные, никаких маргинальных дамочек.

Главврач не скрывала своего презрения и после операции, но что-либо поделать уже было не в ее власти. Естественно, она внимательно относилась к тому, чтобы избежать осложнений и выписать всех здоровыми. Одним словом, делала свою работу. Прописала мне какие-то таблетки, но со слов врача, подписывавшего листок при выписке, я сделала вывод, что это не жизненно важный медикамент, и пить его не стала. Самочувствие было хорошим.





Может надо как в Польше?

Я считаю, что запрещать аборты нецивилизованно. Для меня любая бестактность — это зло, а уж принудительно заставлять постороннего человека вынашивать, рожать и растить ребенка — просто верх безумия. Аборт — это, возможно, аморально, но права родившихся должны быть приоритетнее прав нерожденных. Иначе велик риск сломать сразу две жизни — нежеланные дети и их матери, поневоле такими ставшие, нередко ведут грустное существование.