Автобусы на городские кладбища начнут ходить с 5 апреля

Поначалу они будут следовать по действующему расписа­нию выходного дня, а ближе к Радунице интервалы сократятся. В день поминовения город организует экспрессные маршруты, сообщает городской журнал «Белка».

Как сообщили в Гомельском горисполкоме, с 5 по 14 апре­ля будет организована работа автобусов городских марш­рутов № 23 «Проспект Речицкий — Осовцы» и № 46 «Про­спект Речицкий — кладбище Рандовское», а также пригород­ных маршрутов «Кристалл — кладбище Южное», «Проспект Речицкий — кладбище Стукачёвское» в будние дни. 7, 8, 14, 15, 16 апреля количество автобусов на этих маршрутах увеличат.

В день Радуницы, 17 апреля, с 7 до 17 часов на городские кладбища будут курсировать автобусы-экспрессы. Маршру­ты следования: «Проспект Речицкий — Осовцы», «Проспект Речицкий — кладбище Рандовское», «Осовцы — кладбище Стукачёвское», «Кристалл — кладбище Южное», «Улица Чка­лова — кладбище Южное». Временную площадку для посадки в автобусы на Речицком проспекте создадут в районе дома № 7.

По пригородному тарифу будут работать автобусы «Про­спект Речицкий — кладбище Стукачёвское» и «Кладбище Ран­довское — кладбище Стукачёвское». Стоимость проезда на экспресс-линиях будет стандартной для этого вида перевозок — 60 копеек. Билеты можно будет приобрести в кассах на конечных остановочных пунктах.

По всем перечисленным направлениям с разрешения гор- исполкома будут курсировать маршрутные такси.