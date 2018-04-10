Внедорожники Renault 4×4 под 4,4% в белорусских рублях!

Кредит под 4,4% в белорусских рублях предложен на новые внедорожники Renault. Кроме того, скидка на данные модели Renault сегодня достигает 4000 рублей.

4×4 под 4,4%

Новая программа кредитования для внедорожников Renault Kaptur и Duster 2018 года выпуска имеет простые и выгодные условия:

кредит в белорусских рублях

ставка от 4,4%

без справок и поручителей

равные платежи

авансовый платеж от 50%

срок финансирования до 10 лет

Также покупатели внедорожников Renault могут воспользоваться беспроцентной 2-летней рассрочкой в белорусских рублях. Оформление производится прямо в салоне Renault в течение всего 30 минут.

Скидка по трейд-ин

Скидка на внедорожники Renault Kaptur и Duster сегодня достигает 4000 рублей. Выберите модель, чтобы узнать наличие и цену:





Стильный кроссовер Renault Kaptur отличает высокий уровень оснащения: ESP c функцией Hill Start Assist, полностью светодиодные фары FULL LED Pure Vision, задние светодиодные фонари с 3D-эффектом, светодиодные ходовые огни LED C-Shape, обогрев лобового стекла по всей поверхности, бесконтактный доступ в салон «Свободные руки», климат- и круиз-контроль, навигационная система с камерой заднего вида, дистанционный пуск Renault Start, эффектные 17-дюймовые диски и новейшая 8-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic.





Среди оборудования Renault Duster можно отметить систему полного привода All-Mode 4×4, круиз-контроль, обогрев сидений и лобового стекла по всей поверхности, систему стабилизации ESP, систему помощи при трогании на подъеме HSA, мультимедийную навигационную систему Media NAV, LED-оптику, легкосплавные диски R16, и актуальную зимой систему дистанционного пуска Renault Start.

Скидка по трейд-ин

Покупатели новых внедорожников Renault сегодня могут получить дополнительную скидку при сдаче своего авто в трейд-ин. Отправьте заявку на оценку прямо сейчас:





Количество авто по акционным ценам ограничено. Выбрать модель в наличии, а также пройти тест-драйв можно у ближайшего дилера Renault.

Подробности программ кредитования и рассрочки уточняйте в отделе продаж вашего дилера Renault.