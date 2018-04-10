Внедорожники Renault 4×4 под 4,4% в белорусских рублях!

Кредит под 4,4% в белорусских рублях предложен на новые внедорожники Renault. Кроме того, скидка на данные модели Renault сегодня достигает 4000 рублей.
4×4 под 4,4%
Новая программа кредитования для внедорожников Renault Kaptur и Duster 2018 года выпуска имеет простые и выгодные условия:
- кредит в белорусских рублях
- ставка от 4,4%
- без справок и поручителей
- равные платежи
- авансовый платеж от 50%
- срок финансирования до 10 лет
Также покупатели внедорожников Renault могут воспользоваться беспроцентной 2-летней рассрочкой в белорусских рублях. Оформление производится прямо в салоне Renault в течение всего 30 минут.
Скидка по трейд-ин
Скидка на внедорожники Renault Kaptur и Duster сегодня достигает 4000 рублей. Выберите модель, чтобы узнать наличие и цену:
Стильный кроссовер Renault Kaptur отличает высокий уровень оснащения:
ESP c функцией Hill Start Assist, полностью светодиодные фары FULL LED
Pure Vision, задние светодиодные фонари с 3D-эффектом, светодиодные ходовые огни LED C-Shape, обогрев лобового стекла по всей поверхности, бесконтактный доступ в салон «Свободные руки», климат- и круиз-контроль, навигационная система с камерой заднего вида, дистанционный пуск Renault Start, эффектные 17-дюймовые диски и новейшая 8-диапазонная автоматическая коробка передач X-Tronic.
Среди оборудования Renault Duster можно отметить систему полного привода All-Mode 4×4, круиз-контроль,
обогрев сидений и лобового стекла по всей поверхности, систему
стабилизации ESP, систему помощи при трогании на подъеме HSA,
мультимедийную навигационную систему Media NAV, LED-оптику, легкосплавные диски R16, и актуальную зимой систему дистанционного пуска Renault Start.
Скидка по трейд-ин
Покупатели новых внедорожников Renault сегодня могут получить дополнительную скидку при сдаче своего авто в трейд-ин. Отправьте заявку на оценку прямо сейчас:
Количество авто по акционным ценам ограничено. Выбрать модель в наличии, а также пройти тест-драйв можно у ближайшего дилера Renault.
г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 25−11−25, renault-gomel.by
г. Минск, ул. Свислочская, 9, т. (+375 17) 345−45−01, aps.by
г. Минск, пр. Дзержинского, 134, т. (+375 17) 279−03−03, renault-minsk.by
г. Минск, ул. Некрасова, 114, т. (+375 17) 287−85−87, renault-nekrasova.by
г. Брест, пр-т Партизанский, 34, т. (+375 162) 521−000, renault-brest.by
г. Витебск, ул. Гагарина, 169, т. (+375 212) 63−19−19, renault-vitebsk.by
г. Гродно, ул. Белуша, 61, т. (+375 152) 603−111, renault-grodno.by
г. Могилев, ул. Симонова, 55 г, т. (+375 222) 768−000, renault-mogilev.by
г. Пинск, ул. Новоселов, 64, т. (+375 165) 680−000, renault-pinsk.by
г. Полоцк, ул. П. Бровки, 61, т. (+375 214) 77−63−63, renault-polotsk.by
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by
renault.by
Подробности программ кредитования и рассрочки уточняйте в отделе продаж вашего дилера Renault.
Самое обсуждаемое
«Обратно в палату везли с веселыми криками «В овощехранилище!» Откровенный рассказ гомельчанки о решении сделать аборт
Гомельчанка, эмигрировавшая в Германию: Я не хочу учить ребенка русскому языку
Новый министр леса — заядлый охотник и публикует ЖЕСТКИЕ ФОТО
Мозырянин, ранивший милиционеров, выступил с последним словом в суде
Граждане, которых комиссия отнесёт к «тунеядцам», не смогут обжаловать свой статус
Активиста Юрия Рубцова, который попросил политического убежища в Германии, вызывают в Гомельский городской отдел СК
Гомельские дорожники уже несколько раз «латают» дорогу, но толку нет. Не помогло и предписание от ГАИ