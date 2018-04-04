На Полесье паводок затапливает целые улицы -фото

На Полесье Припять превращает улицы в реки. Под воду уходят огороды и дворы в райцентре Петриков и деревне Снядин. На данный момент по стране затоплено 29 подворий и 8 участков дорог. Что несет большая вода? По полноводным улицам прогулялся корреспондент «СБ».

Петриков. Улица Комсомольская. Высота воды здесь достигает полуметра. Припять не стала спрашивать разрешения, теперь не понятно, где огород, а где река. Из-за подъема воды несколько дорог, одна из них ведет к местной паромной переправе, оказались полностью под водой, проезд здесь закрыли. На некоторых участках введены ограничения, ездить можно только грузовикам и спецтранспорту. Припять «плюсует» уже третью неделю, вода в реке прибывает. Петриковчанин Александр Воронков из дома выходит теперь в основном в резиновом рыбацком костюме:

— Пока отличный паводок. Огород, двор, улица, по нашим понятиям, должны «водички напиться». Главное, чтобы сильно за эти дни не поднялась вода, иначе придется мебель, холодильник, телевизор спасать. Для нас самая большая проблема, чтобы не затопило дома. А так ждем рыбу в гости: сома, судака. Были такие годы, когда настоящий улов заплывал в огород.









Уровень воды в реках страны прибывает. В зоне подтопления и полесские деревни Снядин и Мордвин, даже в бесснежные зимы припятское половодье превращает их в острова. Сейчас здесь еще может пройти грузовая техника. Полешуки проблем не боятся и готовят не только лодки, добавляет оптимизма председатель Голубицкого сельсовета Владимир Александров:

— Эта зима особенная. После закрытия моста между Туровом и Житковичами стал вопрос нормального обеспечения заречной зоны — это затопляемые Снядин, Мордвин, Белин. Туда все продукты подвозят теперь из Лельчицкого района. Мной уже переписаны все отдельно живущие и пожилые жители сельсовета, мы держим с ними связь. При необходимости мы и спасатели — все вместе будем помогать продуктами или эвакуировать. Опыт у нас большой.









Опыт понадобится. В феврале в Гомельской области выпала 1,5 нормы осадков в виде снега, а за первую декаду марта — вся месячная норма. Где может быть опасно, рассказала начальник отдела гидрологии «Гомельоблгидромета» Ольга Калугина:

— До конца недели рост уровня воды сохранится на реках, будет происходить дальнейшее разрушение ледяного покрова в бассейне Днепра, Березины, Сожа и их притоков. Припять будет формироваться за счет дальнейшего снеготаяния и осадков.

Река Припять с притоками Случь, Уборть, Птичь на данный момент самая опасная.





Но, возможно, на этой неделе уровень воды пройдет здесь свой пик. К середине апреля проблемы ожидаются на востоке Беларуси. Традиционно шалит Сож. То, что у Сожа есть характер, хорошо знают жители полумиллионного Гомеля. Это единственный областной центр в стране, где происходят масштабные подтопления. В основном «плавают» микрорайоны Монастырек и Якубовка. На данный момент Сож в районе Гомеля полностью вскрылся ото льда. Какой бывает большая вода, свидетельствуют отметки на столбе при въезде в Якубовку. Самая верхняя полоса — 2004 год, я с вытянутой рукой не могу допрыгнуть — отметка выше 3 метров. В самой Якубовке немало трехъярусных домов, вход и крыльцо — фактически на втором этаже. Бывали года, когда вода поднималась над заборами.





Но не у всех здесь есть лодки. Руслан Андреев выводит ко мне своего «морского конька» — лошадь Джульетту:

— Я — цыган, мне сподручней не с веслом, а верхом. Последний серьезный паводок прошел у нас в 2008 году. Вода была по грудь лошади. Выехать можно. Вообще без паводка плохо, не растет нормально трава, что скотине косить? Ну, этой зимой снега навалило, ждем воды — много, главное не потонуть.





В соседнем Монастырьке опасаются, что ряд улиц и переулков окажутся в воде уже на следующей неделе. Уточнены списки местных жителей, которым может потребоваться помощь. Определены места их временного отселения, в основном это школы. Такой план составлен для всей области, поясняет официальный представитель Гомельского областного МЧС Мария Клезович:

— Независимо от паводковых прогнозов, спасатели Гомельского гарнизона готовы к прохождению половодья в полном объеме. Для принятия мер оперативного реагирования сбор и анализ информации о паводковой ситуации осуществляется круглосуточно. В случае необходимости для снижения последствий паводка задействуются плавсредства, водооткачивающая, инженерная и другая специальная техника, а также организуется комплекс мероприятий по временному отселению населения и эвакуации сельскохозяйственных животных в места для временного размещения населения, попавшего в зону подтопления. Для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ в паводковый период на территории Гомельской области созданы 4 сводных отряда: 1 областной и 3 районных (Гомельский, Житковичский и Петриковский) численностью до 40 спасателей каждый, готовностью к передислокации в любую точку области в течение 6 часов.





Гомельщина традиционно «плавает», но этой весной, как считают в МЧС, подтопления возможны в 43 районах страны. Все зависит от погоды, если осадки продолжатся — большой паводок придет. Понадобятся и лодки, и кони.