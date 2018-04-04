Как гомельчан квартирный вопрос испортил: реальные истории бескомпромиссной борьбы за наследство

В своё время Михаил Булгакова в книге «Мастер и Маргарита» писал: «Люди, как люди... квартирный вопрос только испортил их...». Слова писателя не устарели и по сей день.

Все люди по своему характеру очень разные: покладистые и вспыльчивые, общительные и скрытые, принципиальные и безразличные, волевые и слабохарактерные, миролюбивые и мстительные. Но даже самый, казалось бы, хороший и честный человек, когда дело касается наследства или раздела имущества, может потерять свои лучшие качества и из доброго превратиться в хитрого, злого и обманчивого.

Риэлтерам приходится держать ухо востро

По роду своей деятельности риэлтерам приходится совершать огромное количество сделок и каждый день общаться с разными людьми. На вопрос, есть ли простые и лёгкие сделки, каждый специалист рынка ответит: лёгких сделок не бывает, каждая из них в чём-то уникальна, и при совершении сделки как у продавца, так и у покупателя могут быть свои противоречащие интересы.

Практика показывает, что особенно много спорных вопросов возникает по сделкам, где правоустанавливающим документом является свидетельство о праве на наследство. Это достаточно специфические объекты, и при их покупке надо быть особенно внимательными. Ведь если неучтённый претендент на свою долю в наследстве найдётся в течение нескольких лет и сможет доказать свои права, то все сделки, совершённые с квартирой после принятия наследства, будут признаны недействительными. Тогда приобретение квартиры может обернуться для покупателя не счастьем, а самой настоящей трагедией.

Чтобы не попасть впросак, риэлтерам приходится очень тщательно проверять «историю» жилых помещений. И дело тут не в привидениях. Если продающий квартиру наследник говорит, что он — единственный, и других наследников нет, это ещё ничего не значит. Всегда надо держать ухо востро.

Вот какие истории из практики нам рассказал Олег Вольштейн, директор риэлтерской организации «Недвижимость линия закона» (пункт оказания услуг № 1 в Гомеле).





Почему родной брат покойного захотел лишить наследства вдову и сына

— К нам обратился продавец — единственный наследник на квартиру умершего брата. Ничего не могло вызвать сомнений. Отставной офицер ФСБ, приветливый и приятный собеседник.

Цена квартиры была близка к рыночной, поэтому спрос на неё был неплохой. В процессе сбора документов, изучения истории как квартиры, так и лиц, которые могли бы претендовать на наследство, мы обратили внимание на один немаловажный факт.

У наследодателя были жена и сын. Казалось нелогичным, что они не претендуют на наследство. Мы посовещались и приняли решение более глубоко изучить дело.

Вдова была обескуражена... Оказывается, бравый офицер пообещал взять все хлопоты по продаже квартиры на себя, дабы не утруждать вдову рутиной, связанной с реализацией квартиры и вступлением в наследство.

Конечно, решающую роль сыграло безграничное доверие к брату покойного. И вот теперь... Положение было тупиковым. Нам хотелось помочь восторжествовать справедливости, но как?

Мы экстренно собрали совещание и нашли выход из тупиковой ситуации. Сын покойного носил костюм умершего отца. Это помогло ему вступить в наследство. Ну, а дальше всё просто. Вдова и сын получили причитающиеся им доли по закону.





Как сын хотел лишить доли наследства своего отца

— На продажу была выставлена четырёхкомнатная квартира, которая принадлежала семье — отцу, матери, сыну и дочери. Супруги давно утратили между собой какие-либо отношения. Да оно и понятно. Бывший муж был большим любителем спиртного. Во время осмотров квартиры он всегда находился в горизонтальном положении, и бывшая жена назвала его «моя недвижимость».

После продажи квартиры мать с дочерью заключили договор на покупку однокомнатной квартиры. Сын с отцом пожелали получить деньги.

По словам сына, так как с отцом побеседовать не представлялось возможным, у них на примете был какой-то домик. Где этот дом, как и за сколько он будет приобретаться, нас в это не посвящали и категорически пресекали любые наши вопросы.

‌Во время одного из посещений продаваемой квартиры наш клиент оказался относительно трезв. Во всяком случае, он был готов к диалогу. В беседе выяснилось, что он впервые слышит о наличии и покупке какого-то дома.

Фактически сын хотел переселить своего пьющего отца в богом забытую деревню, а всю основную сумму денег присвоить себе.

Возможно, именно это коренным образом изменило дальнейшую жизнь нашего героя. Осознав серьёзность своего будущего положения, он отказался от употребления спиртного. Заключил с нами договор на приобретение встречного варианта.

В итоге после продажи четырёхкомнатной квартиры взамен были приобретены две однокомнатные. Наш герой действительно бросил пить и устроился на работу. А планы коварного сына не увенчались успехом.

Как жена хотела лишить бывшего мужа доли квартиры

— Через наше агентство продавалась бывшая кооперативная квартира, находящаяся в частной собственности у пожилой пары. Жена пожелала продать квартиру и купить взамен другую, но уже в России.

Мы стали тщательно проверять историю квартиры и обнаружили, что хозяйка, то ли умышленно, то ли в силу своего преклонного возраста, дала нам неполную информацию.

Как оказалось позднее, у нее был супруг, с которым она состояла в разводе. Поскольку ещё в далёкие советские времена они строили эту квартиру в браке, то по закону жилое помещение являлось их совместной собственностью. И сроков давности здесь нет.

На момент продажи квартиры бывший супруг находился в доме престарелых. Ему нужна была дорогостоящая операция. Поэтому деньги, причитающиеся ему за свою долю, были как нельзя кстати.

Бывшая супруга почему-то была уверена или делала вид, что является единственной полноправной хозяйкой квартиры. Однако каждый из бывших супругов получил свою долю. А мы — удовлетворение от работы и результата.