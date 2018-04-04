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В Гомеле определен график отключения горячей воды

  • 04 апреля 2018, 16:58
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Временное отключение горячей воды начнется совсем скоро, с 20-х чисел апреля, об этом сообщили в Гомельском горисполкоме.

График отключения следующий:

КПУП «Гомельоблтеплосеть»:

  • котельная по ул. Рокоссовского, 23 — с 8 по 11 мая,
  • котельная по ул. Шоссейной, 15-1 — с 2 по 7 мая,
  • котельная по ул. Добрушской, 5 — с 8 по 11мая,
  • котельная по ул. Деревообделочной, 1 — с 14 по 17 мая,
  • котельная по улице Ильича, 32 — с 2 по 8 мая,
  • котельная по ул. Свердлова, 32 — с 2 по 7 мая,
  • котельная по ул. Димитрова, 2 6 — с 8 по 11 мая,
  • котельная по ул. Калинина, 22-1 — с 14 по 18 мая,
  • котельная по улице Михаила Ломоносова, 115 — с 21 по 25 мая,
  • котельная по ул. Беляева, 1 б — с 4 по 11 июля,
  • СП ОАО «Гомельский электротехнический завод» — с 24 по 28 апреля,
  • ОАО «Гомельстекло» — с 19 по 30 мая,
  • ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» — с 4 по 17 июня,
  • филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консол» — с 17 по 30 июля.

Филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго»:

  • Центральный район тепловых сетей — с 18 по 30 апреля,
  • Сельмашевский район тепловых сетей — с 2 по 15 мая,
  • Северный район тепловых сетей — с 23 мая по 5 июня,
  • Западный район тепловых сетей — с 14 по 27 июня,
  • Южный район тепловых сетей — с 17 по 30 июля.


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