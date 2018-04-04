В редакцию «Сильных новостей» поступило коллективное обращение жителей микрорайона Монастырёк: люди уже долгое время страдают из-за непроходимых дорог и темных улиц, а езда на авто превращается в целое испытание, за «успешное» прохождение которого в автосервисе просят около 100 рублей.

Центр города. Можно даже сказать один из немногих исторических центров старого Гомеля с сохранившимися частными постройками. Все было бы прекрасно, если бы жители Монастырька не были вынуждены только что вплавь и на воздушных шарах добираться из дома на работу и в школу. Корреспондент «Сильных Новостей» выехал на место, чтобы собственными глазами убедиться в масштабности описанных проблем. Видеоблогер Артем Шапоров, автор канала «Общество Гомель», также отправился в путь, чтобы мы могли не только рассказать, но и показать, как обстоят дела на самом деле.













Главная (и единственная!) дорога, через которую можно попасть «на гору» и уехать в город, непригодна для ходьбы. На данный момент вода и грязь немного высохли, однако проблема все еще остается. Местные жители жалуются, что не могут пройти с колясками, машины застревают, а дети и старики падают и получают травмы.





Но это, к сожалению, не единственная тропинка, состояние которой приводит в ужас. Их здесь очень много! Местные жители мириться с таким положением вещей не стали и обратились в исполком с просьбой капитального ремонта проезжей части. В итоге летом 2016 года был произведен этот самый ремонт.









«Дороги посыпали шлаковым камнем и в некоторых местах еще и асфальтной крошкой. Прошло полтора года и посмотрите, что стало с этим ремонтом! Мы нашли постановление Совмина Беларуси, в котором говорится, что „на принятые в эксплуатацию объекты устанавливается гарантийный срок пять лет за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем“. У нас же и двух лет еще не прошло, как весь ремонт в буквальном смысле смыло водой. Это ужасно, люди получают травмы, старики вообще не выходят дальше своего двора, женщины с колясками пройти не могут, а машины из-за таких дорог постоянно ломаются! На все наши запросы приходят ответы, мол, финансирования нет. В лучшем случае нас кормят „завтраками“, а ничего не меняется! За что мы платим налоги?» — жалуется жительница Монастырька Елена Руденкова.





К слову, на встречу с нами собрались жители практически всех домов, которые ежедневно сталкиваются с этой проблемой. Видно, что люди сильно обеспокоены происходящим и не хотят молчать о проблемах. Более того, мы сами стали свидетелями настоящего ралли «Монастырек-Гомель», в котором автомобили местных жителей отважно сражаются с весенними лужами и грязью.













Водители жалуются, что из-за этих труднопроходимых трасс с препятствиями автомобили и их комплектующие в разы быстрее выходят из строя. Так, по словам местного жителя, приходится чаще менять расходники на подвеску, что, конечно же, влетает в «копеечку». Кстати, автослесари в мастерской на выезде из Монастырька подтверждают, что жители этого района часто обращаются к ним за ремонтом автомобиля. При этом средний чек каждого заказчика колеблется от 100 рублей и выше в зависимости от поломки.









Но это если говорить о «железе». А что приходится испытывать самим людям, которые вынуждены полтора месяца сидеть дома из-за поломанной ноги? Например, один из местных жителей шел домой в темное время суток, поскользнулся и сломал лодыжку, а другая женщина, у которой, к слову, маленький ребенок, подвернула ногу на этих «отремонтированных» дорогах. Старики вообще не выходят из домов, опасаясь упасть и получить серьезную травму.





Увы, это не единственное, с чем ежедневно приходится сталкиваться каждому монастырьковцу. На многих улицах (самых опасных между прочим) полностью отсутствует освещение. Если облисполком относительно дорог еще пошел на встречу и сделал какой-никакой ремонт, то вопрос с уличными фонарями остается открытым до сих пор. Сначала было обещано включить объект в проект реконструкции и строительства наружного освещения, а потом пришел ответ, что финансирования нет и, естественно, не известно, когда будет. При этом система освещения находится в исправном состоянии, однако самих ламп нет. Местным жителям предоставили возможность за свой счет вкрутить лампочки и в темное время суток ходить по плохой, но зато освещенной дороге.





К счастью или к сожалению, нам не удалось в вечернее время побывать в этом районе и на себе испытать все тяготы и лишения жизни в частном секторе в центре города. Но перспективы кажутся шокирующими. Местных детей родители в зимнее время вообще боятся отпускать куда-либо. Школьникам вечером приходится возвращаться не просто по темным улицам, а идти по проезжей части. «Мы очень волнуемся за своих детей! Начиная со спуска по горе и до самого дома, мы разговариваем с ними по телефону, чтобы убедиться в их безопасности. А посмотрите на нашу обувь! За сезон даже самая дорогая кожаная обувь приходит в негодность!» — сетует местная жительница.









И даже это еще не все, с чем приходится ежегодно бороться Монастырьку. Паводок — для многих людей это слово звучит как цунами, поскольку выкачивать воду из дворов приходится самостоятельно. Опять же, коллективные письма в облисполком направляются, однако решений никаких не следует. Что будет в этом году и с чем придется бороться, местным и подумать страшно. 19 марта 2018 года монастырьковцы написали обращение с просьбой укрепить слабые места в дамбе, однако до сих пор никакого ответа не последовало. К слову, в 2013 году микрорайон сильно затопило, вода поднялась на треть забора.





Жители Монастырька надеются, что после огласки на их проблемы обратят внимание чиновники и сделают жизнь гомельчан не столько комфортной, сколько безопасной. Местные на этом останавливаться не собираются и готовы приложить все усилия, дабы иметь возможность спокойно передвигаться из микрорайона в город и не боятся за жизнь своих родных.







