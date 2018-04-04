В магазинах продают уже освященные яйца. Церковь: «Такого чина — святить заранее — в православии нет»

«Солигорская птицефабрика» в канун Пасхи выпустила новый продукт — «Яйца освященные». В Гомеле такой маркетинговый ход не оценили: некоторые православные откровенно возмущены и обвиняют предприятие в спекуляции на чувствах верующих. На самой же фабрике уверены, что все сделали правильно.

Фотографией обнаруженных в гомельском магазине солигорских яиц с TUT.BY поделился читатель Денис. Мужчина говорит, что был поражен увиденным.

«Я всю жизнь думал, что яйца нужно красить, затем идти в церковь на Всенощную и там святить, а тут на тебе: освященные яйца, сырые, некрашеные — можно не ходить ни в какую церковь», — не скрывает разочарования мужчина.





«Такого чина — освящать яйца за неделю до светлого праздника Пасхи — в православии нет. Этот обряд обычно проводится сугубо в пасхальную ночь. Кроме этого, на упаковке имеется информация, что яйца освящены настоятелем прихода храма Преображения Господня — а вот каким именно, не указано. Только в Гомельской области таких четыре», — говорят в Гомельской епархии.

На ОАО «Солигорская птицефабрика» не скрывают: выпуск «Освященных яиц» — идея отдела маркетинга, но, говорят, все по-честному, яйца, действительно, освящены. Вся партия!

— Ежедневно к нам на предприятие приезжает настоятель нашего Краснодворецкого прихода храма Преображения Господня отец Геннадий и освящает наши яйца перед тем, как они отправятся к покупателю, — рассказала заместитель директора по маркетингу и сбыту Марина Скращук.

Кстати, на сайте предприятия имеются фотодоказательства.





— Ничего плохого мы не делаем. Почему нельзя освятить нашу продукцию? В конце концов, у покупателя всегда есть выбор: брать с прилавка магазина наши яйца или другого производителя — и идти святить самим, — говорит Марина Скращук.