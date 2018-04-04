Как горел Гомель: История огненной стихии и человеческой беспечности

Страшная трагедия в Кемерово поражает своей жестокостью, нелепостью и одновременно — полной предсказуемостью. Массовой гибели детей в «Зимней вишне» можно было избежать, если бы ее собственники учли историю пожара в ТЦ «У адмирала» в Казани и десятки других подобных случаев.

Девицы-«бялоглавки» и игры с огнем

В разные времена дело с пожарной безопасностью в Гомеле обстояло по разному. Так в середине XIII века Гомель был сожжен дотла — видимо, татаро-монголами. Следы крупного пожарища обнаружили гомельские археологи при раскопках — даже пластинчатый панцирь в мастерской гомельского оружейника «спекся» в его пламени.





Помимо вражеских вторжений, горел Гомель и по причинам «внутренним». В период Киевской Руси и ВКЛ наш город был деревянным, каменных зданий в нем не было или почти не было. По единичным находкам кирпича-плинфы можно предположить, что каменными могли быть только некоторые церкви на территории современного парка или только их фундаменты. Любое неосторожное действие с огнем могло повлечь за собой уничтожение целых кварталов.





Именно печи и печные трубы были главным источником пожаров. Стоило трубе засориться сажей или прохудиться и из нее начинали лететь искры. С учетом того, что вплоть до XIX века многие крыши были соломенные, вспыхивали они очень быстро. Освещение домов свечами, лучинами, масляными и керосиновыми лампами тоже давало о себе знать.

В 1731 году сгорела православная Никольская церковь. А в 1737 году гомельская девица Семенова растапливала на Троицкой улице (ныне — Крестьянская) «грубу». Как сказано в донесении городских властей на польском языке, от «нерасторпности бялоглавской» загорелась вся улица, а затем — едва ли не половина Гомеля. Страшный пожар спалил Троицкую, Пречистенскую и Спасскую церкви, а также жилые дома, корчмы, лавки и бровары. Что стало с самой беспечной девицей Семеновой — история умалчивает, но множество оставшихся без кола и двора гомельчан-погорельцев подались на заработки в соседнюю Россию.

Пожары продолжали опустошать Гомель и после ее присоединения к Российской империи. В 1801 году сильный пожар опять практически выжег центр города. В 1856 году пламя уничтожило 540 домов — фактически половину Гомеля.

Надо сказать, что огонь был еще тогда и излюбленным средством мести. Сегодня мало кто знает, что белорусы в те времена были не такими уж и мирными. И пустить «огненного петуха» соседу-обидчику или эксплуататору-помещику — было обычным делом.

Пожары имели тогда сезонные колебания. Особенно опасным было летнее время. С одной стороны, зной и засуха даже траву превращали в порох. С другой — летние грозы с «перунами»-молниями тоже делали свое дело. Защититься от пожаров люди того времени надеялись с помощью магии. Ефим Карский в своем фундаментальном труде «Белорусы» (1908) приводит один из них: «Царъ зямный, царъ нябесный, царъ водзяный, царъ огняный, царъ лесовый, царъ домовый, прошу я вас, молю я вас, уцишица, унимиця».

От засухи, эпидемий и прочих стихийных бедствий проводили тогда крестные ходы и молебны в православных храмах и католических костелах.

А вот специализированных пожарных служб в Гомеле при Речи Посполитой и Российской империи долгое время просто не было. «Загорелся кошкин дом, бежит курица с ведром, а за нею во весь дух с помелом бежит петух» — так живописал Самуил Маршак ликвидацию пожаров того времени. Жители улицы вынуждены были тушить пожары своими силами и подручными средствами. Огонь заливали водой и забрасывали землей. Жильцам находившихся рядом домов не везло вдвойне — зачастую, что бы избежать распространения пламени, их просто ломали. Только в 1860-х годах в Могилевской губернии начали организовывать первую государственную пожарную охрану.

В мае 1865 года, во время Троицкой ярмарки, пожар вспыхивает на Базарной площади (ныне — площадь Ленина). Огонь уничтожает каменный двухэтажный Гостиный двор, деревянные дома и торговые лавки на прилегающих улицах. Надо сказать, что Городской пожарный двор находился также на Базарной площади.





После этого Гомельская городская Дума принимает решение застраивать центр города только каменными домами. На пустыре на окраине Гомеля выкопали пожарный пруд-«сажалку» и разбили сквер (ныне — имени Громыки). Еще одним средством предотвращения пожаров стали брандмауэры — кирпичные стены, разделяющие участки частной застройки. Фрагмент такой «пожарной стены» уцелел на улице Плеханова, на нем также сохранились надписи защитников Гомеля 1941 года.









В 1895 году было создано добровольческое Вольно-пожарное общество, депо, трек, клуб и парк которого располагались в районе нынешней площади Восстания.





Пожары в Гомеле первоначально обнаруживали «на глаз». То есть — путем неусыпного наблюдения с пожарной каланчи. Их в Гомеле сначала было две: в депо «вольных пожарных» и у городской пожарной команды, на нынешних площадях Восстания и Ленина соответственно. Спустя некоторое время еще один пожарный двор с каланчей был построен в «Залинии» в районе нынешней улицы Котовского. Пожарное депо в Гомеле уже тогда было оборудовано сиреной.





Основное средство тушения пожара — ручная помпа и бочка с водой, которая вывозила на место лошадиная упряжка. В 1909 году в гомельском ВОП были подразделения с такими колоритными названиями, как «отряд лазальщиков» или «летучая колонна», а также должность «трубника».

В телефонном справочнике Гомеля за 1913 год есть и номера депо Вольно-пожарной дружины, городской пожарной команды и даже — каланчи (номер 40). Проблема была в другом — телефонных аппаратов в городе было мало, а таксофонов — не было вообще.

В пламени войны

В начале XX века пожар революции охватил обветшалое здание российской империи. Тогда царская полиция решила противопоставить движению рабочих разных национальностей националистических боевиков «Союза русского народа». В январе 1906 года боевые дружины СРН при поддержке войск устроили в Гомеле антисемитский погром и подожгли центр Гомеля. Черносотенцы с револьверами и дубинками в руках не давали тушить огонь прибывшим пожарным из Вольно-пожарного общества.

В марте 1919 года Гомель был захвачен формированиями так называемой «Русской народной республики» во главе с бывшим штабс-капитаном Стрекопытовым. В ходе подавления мятежа Красной Армией, от попаданий снарядов загорелся дворец Паскевичей.





Тогда сотрудник Наркомпроса Викентий Пашуканис, командированный в Гомель Анатолием Луначарским и Натальей Троцкой-Седовой, организовал спасение княжеских коллекций. Пашуканис, на котором горела одежда, под артиллерийским огнем лично выносил раритеты из объятого пламенем дворца. Несколько дворцовых работников получили ранения. Но уникальные вещи были спасены от пожара. И в том же году стали основой Гомельского художественно-исторического музея имени Луначарского.





В 20-е годы главной причиной пожаров в Гомеле были все то же печное отопление. Даже многоэтажные дома на улице Советской отапливались печами, на некоторых их них трубы сохранились до сих пор. Еду на кухнях также готовили на дровяных плитах. Гомель 20-30-х годов был колоритен. Дрова и торф-«брикет» хранили в сараях во дворах каменных многоэтажек. В частном секторе, прямо в центре города, держали коров, свиней и коз. Сено, заготовленное для живности в сараях, также имело свойство хорошо гореть. В начале 1920-х годов в Гомеле многие трубочисты стали отказываться от работы, видимо, недовольные низкими расценками. Что добавило пожарным инспекторам лишних хлопот. В 1923 году в доме Пикуса на Пролетарской улице загорелся склад с 200 пудами сена. Двое пожарных-добровольцев получили ранение при его тушении. А «нечистым» трубочистам «стыд и срам» стали объявлять через народный суд, через него же привлекая их к работе по специальности.









В 1926 году в Гомеле было 3 пожарные команды численностью 81 человек, мчавшиеся на пожар на 4 автомобилях и 18 лошадях.

С первых же дней Великой Отечественной войны немецкая авиация начала бомбить Гомель, крупный железнодорожный узел. В числе прочего, применялись и зажигательные авиабомбы. Гомельским пожарным приходилось выезжать на ликвидацию огня прямо во время авианалетов. В годы войны до 80 процентов жилого фонда Гомеля было уничтожено. На кадрах немецкой хроники, снятой операторами «Дойче вохеншау» в августе 1941 года, хорошо видно, что весь центр нашего города был превращен в руины. Характер повреждений — сохранение капитальных стен при разрушении деревянных конструкций, еще дымящиеся местами развалины говорят о том, что значительная часть ущерба была нанесена именно пожарами.









Мирный огонь

В 1961 году в Гомель был подведен природный газ. С соблюдением всех мер безопасности на митинге в честь строителей-газовиков на центральной площади был зажжен газовый факел. Кстати говоря, ударившую в небо из трубы струю «голубого топлива» подожгли с помощью сигнальной ракеты. С этого момента жилые дома с печей и котельных стали переводится на газ, что существенно улучшило экологическую и пожарную безопасность.





С 1954 года на предприятиях действовали дружины Пожарного добровольного общества, в школах создавались отряды юных пожарных. По злой иронии, после перерождения советского общества, из группы ребят, занимавшихся пожарным многоборьем, сформировалась одна из самых известных гомельских ОПГ — «пожарники».

В советском Гомеле пожарная охрана делилась на профессиональную, военизированную и ведомственную. С 1979 года основу пожарной службы в нашем городе, похоже, стали составлять военизированные пожарные части, имевшиеся в каждом из четырех городских районов. Военизированные пожарные носили армейскую форму с малиновыми петлицами внутренних войск. В Гомеле в 1989 году было 9 профессиональных пожарных частей, 9 военизированных и 5 ведомственных. Они располагали 64 пожарными машинами и даже пожарным поездом.

Средства пожаротушения и предупреждения также совершенствовались. Одним из важнейших среди них становится пожарная сигнализация. Автор сам успел немного поработать монтером ОПС на одном из гомельских предприятий. Все промышленные объекты, административные и общественные задания и общежития оборудовались пожарной сигнализацией — сначала простыми датчиками ИП, с легкоплавким контактом на размыкание. Потом — дымовыми и газовыми пожарными извещателями.

Однако пожары продолжали случаться. За технический прогресс надо платить — неисправность электропроводки давно стала одной из основных причин возгорания. В конце 50-х годов загорелась кондитерская фабрика «Спартак». Старожилы говорят чуть ли не о взрыве, произошедшем на фабрике. Действительно, сахарная пыль или другие «сладкие» ингредиенты способны, при определенных условиях, быстро воспламеняться и даже детонировать. Как бы там ни было, но производственный корпус фабрики по улице Советской сильно пострадал.

Впоследствии здесь снова случился сильный пожар. В начале 90-х ночью загорелся один из цехов. Персонал эвакуировался без паники, некоторые рабочие даже помогали тушить свою фабрику. «Перестройка» и рыночные реформы нарушили привычный ритм жизни, все чаще коммерческие интересы и соображения прибыли стали перекрывать соображения безопасности. Ветераны МЧС говорят, что в лихие 90-е часто поджигали дома, чтобы скрыть следы убийств. Но эксперты легко устанавливали истину.

В 2004 году масштабный пожар случился в покрасочном цеху завода «Гомсельмаш». По счастью, обошлось без жертв.

За последнее время чаще всего огненная беда посещала обойную фабрику «Фокс». В 2000-2010 годах это частное предприятие горело минимум три-четыре раза. Зимой 2006 года здесь запылала кровля площадью свыше 1400 квадратных метров. Как сообщали СМИ, при 20-и градусном морозе спасателям пришлось ликвидировать огонь в течение целой ночи. Причиной стало применение открытого огня при выполнении кровельных работ. Еще ранее на фабрике загорелась машина с обоями, прибывшими с другого предприятия.

В ноябре 2011 года фабрика загорелась снова. Автор в качестве корреспондента сам был на этом пожаре. Боевые расчеты поднялись на крышу одного из цехов, примыкающего к гражданской застройке, и гасили пламя, вырывающееся сквозь кровлю. Двое спасателей в защитных костюмах с противодымными приборами спустились вниз и отправились на разведку. Сотрудники фабрики эвакуировались самостоятельно.

Они же же по «горячим» следам рассказали свою версию: причиной возгорания стал взрыв бака с машинным маслом емкостью 500 литров. А еще, по их словам, на фабрике активно использовали старое, изношенное оборудование. Пресс-секретарь Гомельского МЧС Руслан Габрилев сообщил, что к удивлению, сигнал о возгорании поступил от случайного прохожего. Пожару была присвоена высшая категория сложности, он разгорелся в цеху виниловых обоев площадью 6 тысяч квадратных метров. Всего на место пожара выезжало 22 расчетов МЧС. Особую трудность составляло то, что объятая огнем кровля представляла из себя листы металлопрофиля на деревянной решетке, между которыми лежал полиуретановый утеплитель, залитый монтажной пеной. Погасить такой тлеющий «бутерброд» сразу было не просто.

В апреле 2016 года обойная фабрика на улице Тельмана-Чехова снова была объята пламенем. Горел цех № 7. Клубы черного дыма поднимались на сотни метров вверх. Наверное, это был крупнейший пожар за последнее время в Гомеле. К его месту прибыло 16 единиц спецтехники, пламя повредило 1500 квадратных метров кровли. Охранники с дубинками напали на журналистов, снимавших этот очередной пожар на частном предприятии.













Еще чаще в Гомеле горят квартиры и частные дома. Причины банальны — хозяин, уснувший подшофе с сигаретой, короткое замыкание, детские шалости. Но свой вклад вносит сюда и коммерческая деятельность наших граждан.

В 2015 году взрыв и пожар произошел на территории частной застройки на той же улице Чехова. Хотя все произошло поздно вечером, но в соседнем доме по случаю дня рождения люди не спали и быстро вызвали МЧС. Два боевых расчета прибыли незамедлительно. По словам соседей, строение, в котором произошло возгорание, принадлежало коммерсанту и использовалось под склад легковоспламеняющихся материалов. Несколькими годами ранее буквально напротив также сгорел жилой дом.

В мае 2017 года в этом же районе горела брошенная проходная неработающего Гомельского судоремонтно-судостроительного завода. Все вышеописанные пожары происходили в течение нескольких лет в округе буквально нескольких сот метров. В июле 2017 года расчет гомельского МЧС во время пожара в Гомельской областной инфекционной больнице спас пациента, прятавшегося от огня в шкафу.





Компетентный источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что пожары на крупных промышленных объектах в Гомеле, к счастью, обходились без жертв не только благодаря своевременному оповещению и оперативной работе МЧС, но и виду того, что в больших промышленных помещениях пламя и продукты горения устремляются вверх. Смертельные случаи, как правило, имеют место в жилом секторе.

Что касается трагедии в Кемерово, то наш эксперт сказал:

— Как только в 70-е годы появились крупные торговые центры, пожары в них стали сопровождаться сотнями погибших людей. Сейчас они пришли на постсоветское пространство, и трагедии продолжились. В погоне за презентабельным видом и рентабельностью зачастую игнорируется безопасность. Обильное применение синтетических материалов, кроме быстрого возгорания, создает еще и большое количество токсичных выбросов, мгновенно убивающих людей. Что касается ТЦ «Зимняя вишня», то там, видимо, было допущена масса грубейших нарушений. Например, кинозалы вопреки здравому смыслу разместили на верхних этажах, очевидно — что бы посетители с детьми по пути к ним проходили через торговые точки. Все такие ситуации тщательно изучаются в МЧС Беларуси.

Остается только надеется, что подобные трагедии не повторяться у нас. Мы все скорбим по людям, погибшим в Кемерово...